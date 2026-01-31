Зеленски: Киев е готов за преговори със САЩ още следващата седмица

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че украинските преговарящи очакват отговор от Съединените щати за следващи срещи, посветени на прекратяването на войната с Русия, предаде АФП.

Вечерното му съботно обръщение подсказва, че вторият кръг от преговори между представители на САЩ, Русия и Украйна, планиран за 1 февруари в Абу Даби, вероятно е бил отложен.

„Украйна е готова да работи във всички работни формати. Важно е да има резултати и срещите да се състоят. Разчитаме на срещи още следващата седмица и се подготвяме за тях“, подчерта Зеленски.

Изявлението му дойде, след като специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф съобщи, че е провел „продуктивни и конструктивни“ разговори с руския представител Кирил Дмитриев във Флорида.

Екипи от Украйна и Русия проведоха срещи на 23 и 24 януари в Абу Даби – първите преки преговори по инициатива, подкрепяна от президента на САЩ Доналд Тръмп, с цел постигане на край на войната. Страните се бяха договорили разговорите да бъдат подновени на 1 февруари.

На 29 януари обаче Зеленски намекна, че датата и мястото могат да бъдат променени заради нарастващото напрежение между Вашингтон и Техеран.

Съединените щати заявяват, че двете страни са близо до споразумение, но по информация на Киев засега не е постигнат компромис по ключовия въпрос за териториите в евентуално следвоенно уреждане.