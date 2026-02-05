Свят

"Той не е диктатор": Близък съюзник на Зеленски отговори на атаките от Белия дом

„От демократична гледна точка, ние се нуждаем от тях, от тези избори“, каза губернаторът на Николаев Виталий Ким

5 февруари 2026, 10:26
"Той не е диктатор": Близък съюзник на Зеленски отговори на атаките от Белия дом
Володимир Зеленски   
Източник: GettyImages

У краинският президент Володимир Зеленски най-вероятно би спечелил избори в страната след войната, заяви губернаторът на южния украински регион Николаев, на фона на започнали в сряда нови, водени от САЩ преговори за примирие и подновени руски удари по украински градове.

Зеленски е „най-добрият кандидат за бъдещ президент“, каза Виталий Ким, дългогодишен съюзник на президента, пред Newsweek във вторник, като настоя, че връщането към мирно време би позволило на украинския лидер, който встъпи в длъжност през 2019 г., да се съсредоточи върху реформите, които е планирал преди Русия да започне пълномащабното си нахлуване.

Коментарите на Ким дойдоха само часове след като Русия удари най-големите градове на Украйна, включително Киев и Харков, с бомбардировка от дронове и ракетни удари – най-мащабната атака от началото на годината.

Атаките бяха насочени към енергийните съоръжения на страната, оставяйки десетки хиляди без електричество и отопление във вторник и сряда при мразовити температури от -25° по Целзий. Трима души също бяха убити в югоизточния регион Запорожие по време на продължаващи атаки през двата дни, съобщи регионалният губернатор.

Ударите по цивилни райони дойдоха непосредствено след това, което изглеждаше като пауза в руските атаки, договорена с посредничеството на президента на САЩ Доналд Тръмп миналата седмица. Миналия четвъртък Тръмп заяви, че руският президент Владимир Путин се е съгласил „да не стреля по Киев и различни градове за една седмица“.

Кремъл съобщи, че Тръмп е „направил лична молба към Путин“ да не удря украинската столица до 1 февруари, по-кратък срок, но не даде допълнителни подробности. Москва възобнови ударите на 2 февруари. Тръмп, попитан дали е разочарован от подновяването на атаките от страна на Русия, заяви, че Путин е „удържал на думата си“.

Ким отказа да коментира какво може да постигне последният кръг от тристранни мирни преговори, но заяви, че Украйна е изтощена от почти четири години изтощителна война срещу Москва. Страната „очаква с нетърпение“ мирно споразумение, каза Ким.

Украйна е изключила възможността за провеждане на избори по време на войната, докато страната все още е под военно положение.

Но тъй като Тръмп призова за избори в Украйна и на моменти критикува позицията на Зеленски на поста, включително като го нарече „диктатор“, украинският лидер заяви, че правителството му може да организира гласуване, ако САЩ и други съюзници могат да гарантират безопасността на избирателите.

Избраният мандат на Зеленски изтече миналата година. Русия представя Зеленски като нелегитимен, докато Тръмп многократно е обвинявал украинския лидер, че „използва войната“, за да избегне избори. Зеленски остава популярен, въпреки че корупционни скандали, засягащи близкото му обкръжение, подхраниха недоволство от правителството и понижиха рейтинга му на одобрение, според последни социологически проучвания.

Нужни са избори, казва губернаторът

Олег Диденко, ръководителят на Централната избирателна комисия на Украйна, заяви пред Reuters миналия месец, че организирането на избори би било много сложно и че трябва да бъдат гарантирани безопасни условия.

Но: „От демократична гледна точка, ние се нуждаем от тях, от тези избори“, каза Ким. Той е губернатор на Николаев, оспорвания южен регион на Черно море, през цялата война. Той беше назначен от Зеленски в края на 2020 г., много преди руските танкове да преминат границата през февруари 2022 г. и ракетите да завалят над страната.

Русия насочи поглед към град Николаев още в началото, но не успя да превземе бившия корабостроителен център, а украинските сили отблъснаха руския контрол върху части от региона през първите месеци на войната.

Но Николаев никога не е бил далеч от бойните действия, а Москва все още контролира стратегическата Кинбурнска коса в региона.

Ким заяви, че украинските власти са „готови“ да проведат избори, но те трябва да се състоят едва няколко месеца след спирането на бойните действия. „Трябва да гарантираме правото на глас на всеки гражданин на Украйна“, добави той. Някои от онези, които имат право да гласуват, са на фронтовата линия или са останали в чужбина, каза той.

Зеленски е „най-добрият“ вариант след войната „засега“, каза Ким. Президентът е имал „голям план за Украйна – за реформи, за това как ще отидем в Европейския съюз, как ще променим ситуацията си с корупцията“.

Ким омаловажи опасенията в Европа и Украйна, че бързането на САЩ да прокарат сделка може да стане за сметка на Украйна. Попитан дали Белият дом е на страната на Киев, той каза: „Мисля, че те са на страната на мира. Те трябва да имат мирно споразумение… Но мисля, че предпочитат Украйна пред Русия, защото Русия е агресорът, а Украйна се защитава“.

Той също така отхвърли предположенията, че публичното показване от страна на Белия дом на скорошна снимка на Тръмп с Путин не е добър знак за преговорната позиция на Украйна. Кадърът в рамка, окачен на стена близо до Западното крило, показва двамата лидери, позиращи по време на срещата си на върха в Аляска миналото лято.

„От моята гледна точка целта на Тръмп е да създаде мир, защото той обеща това, така че тази снимка не означава нищо“, каза Ким.

По темата

Източник: Newsweek    
Володимир Зеленски избори в Украйна война в Украйна Виталий Ким Доналд Тръмп мирни преговори руски удари Николаев Владимир Путин енергийни съоръжения
