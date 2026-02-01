Свят

Зеленски: Русия се опитва да прекъсне връзките между украинските градове

"През последната седмица Русия използва над 980 щурмови дрона, близо 1100 планиращи бомби и 2 ракети срещу Украйна", написа украинският държавен глава

1 февруари 2026, 10:51
Източник: БГНЕС/EPA

Р усия се опитва да разбие логистичната мрежа на Украйна и да прекъсне връзките между украинските градове посредством нападения с дронове, бомби и ракети, заяви днес президентът Володимир Зеленски в социалната платформа "Екс".

"През последната седмица Русия използва над 980 щурмови дрона, близо 1100 планиращи бомби и 2 ракети срещу Украйна", написа украинският държавен глава в "Екс", като го цитира и Ройтерс.

"Засичаме руски опити да се разбие нашата логистика и свързаността между градовете и районите. Точно затова остава необходимостта небето ни да е защитено", добави Зеленски.

Източник: БТА, Иво Тасев    
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
