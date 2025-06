Зеленски: Западът продължава да доставя оборудване на Русия

В ъпреки всички санкции, наложени срещу агресора, западните страни продължават да доставят на Русия оборудване, помагащо ѝ да произвежда оръжия, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ.

„За съжаление, днес дори западни страни продължават да доставят на Русия оборудване и критично важни компоненти. Нашите експерти вече са идентифицирали стотици типове елементи, открити в руски дронове и в руски ракети“, каза Зеленски на конференцията „Феър Плей“ за разширяване на руските санкции.

Zelensky: Ukraine fighting for main constitutional right to life and independence https://t.co/6wouERwaTM pic.twitter.com/UCrc8TzIAu