Зеленски: Атакуваме Русия с произведени от Украйна ракети

Според Олег Александров, Русия и Северна Корея използват войната в Украйна, за да тестват и усъвършенстват севернокорейските оръжия на бойното поле

6 октомври 2025, 18:59
Зеленски: Атакуваме Русия с произведени от Украйна ракети
Източник: Getty Images

У краинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че атаките на украинската армия срещу руската инфраструктура през последните няколко дни са включвали произведените в страната ракети, предаде Ройтерс. 

"Важно е да се разбере, че през последните дни Украйна използва изключително украински продукти (и това) не са само безпилотни летателни апарати", каза Зеленски на брифинг в Киев, когато му бе зададен въпрос дали Украйна е използвала новата си ракети с голям обсег на действие "Фламинго" срещу руски цели. 

"И съдейки по ударите, мисля, че е ясно на хората къде са били използвани дронове и къде не са били използвани", добави той. 

"Вече няма маскировка. Русия удари Украйна с ракети от Северна Корея"

Зеленски подчерта, че доставките за Украйна на оръжия, произведени в САЩ, не са били засегнати от продължаващото частично спиране на работата на федералното правителство във Вашингтон. 

Олег Александров, офицер от Службата за външно разузнаване (СВР) на Украйна, разкри по-рано пред Укринформ, че Северна Корея в момента доставя на Русия между 35 до 50 процента от необходимите ѝ боеприпаси, като това се равнява на между 200 000 и 260 000 122-милиметрови и 152-милиметрови артилерийски снаряди на месец. 

Той припомни също, че Пхенян е доставял на Русия пускови установки и балистични ракети с малък обсег "КН-23"/"Хвасон-11А" (KN-23/Hwasong-11A) и "КН-24"/"Хвасон-11Б" (KN-24/Hwasong-11B), които руските сили са използвали за обстрелване на украински градове. 

Киев с доказателства, че Русия е използвала севернокорейски ракети в Украйна

Според Олег Александров, Русия и Северна Корея използват войната в Украйна, за да тестват и усъвършенстват севернокорейските оръжия на бойното поле. Това включва модернизирана версия на съветската противотанков ракетна система "Конкурс" (севернокорейска версия - "Феникс-2"), севернокорейски противотанкови управляеми ракети "Bulsae-4" и 600-милиметрови системи за залпов огън "КН-25". 

Службата за външно разузнаване (СВР) на Украйна оценява броя на севернокорейските войници, разположени в руската Курска област, на между 8500 и 13 000, което позволява на Русия да разположи същия брой свои войски на фронта в Украйна. 

Според украинското външно разузнаване Русия използва севернокорейски работници, за да компенсира загубите на работна ръка в резултат на мобилизацията. В момента в Русия са наети над 17 800 севернокорейски работници, като се планира наемането на още 26 000, включително 6000, които ще бъдат разпределени за строителни дейности във временно окупираните територии на Украйна. 

Източник: БТА, Симеон Томов    
Украински атаки Володимир Зеленски Украински оръжия Русия Северна Корея Доставки на оръжия Боеприпаси Балистични ракети СВР на Украйна Севернокорейски войници и работници
