Зеленски пристигна в "Мар-а-лаго" за среща с Тръмп

У краинският президент Володимир Зеленски пристигна в частната резиденция на Доналд Тръмп "Мар-а-лаго" в щата Флорида за срещата си с американския президент.

Двамата ще обсъдят актуализирана версия на 20-точков мирен план, посредничен от САЩ, който Москва все още не е подкрепила.

🚨BREAKING: President Trump just welcomed Ukraine President Zelenskyy to his beautiful Mar-a-Lago home & club in Palm Beach, Florida.



God bless Trump, the PEACEMAKER!



pic.twitter.com/XjuazaZ1Ms — Bo Loudon (@BoLoudon) December 28, 2025

Това е третата среща между двамата лидери.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски благодари на Доналд Тръмп за домакинството на срещата им във Флорида и изрази надежда, че разговорите между двете страни „ще донесат мир възможно най-бързо“, съобщава ВВС.

На въпрос защо е пожелал лично да посети Флорида, за да се срещне с Тръмп, Зеленски подчерта, че екипите им работят по план от 20 точки и че днешната среща е посветена на обсъждането на стратегии за придвижване на този план напред.

Попитан дали очаква да бъдат направени териториални отстъпки, Зеленски не даде конкретен отговор, като единствено уточни, че темата ще бъде дискутирана днес.

Междувременно Тръмп заяви, че мирните преговори са в последния си етап. „Или тя ще приключи, или ще продължи още дълго време и още милиони хора ще загинат. А никой не иска това. Вярвам, че можем да действаме много бързо“, изрази увереност американския лидер преди вратата на частната му резиденция да се затвори зад двамата лидери.

На въпрос какво очаква от днешните разговори, Тръмп отговори, че „можем да се движим много бързо“. „Украйна го оценява, и Русия го оценява. И двете искат това да приключи, а ние ще го включим“, заяви още той.