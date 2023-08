След посещението в Нидерландия: Зеленски пристигна в Дания

Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна на посещение в Дания, броени часове след като беше на посещение във военновъздушна база в Нидерландия, предадоха световните агенции.

Самолетът, с който Зеленски пътува, придружаван от първата дама на Украйна и от хора от екипа му, кацна в датска военновъздушна база в Скидструп, в южната част на страната, предаде Франс прес.

По-рано днес Нидерландия и Дания увериха Украйна, че ще ѝ предоставят изтребители F-16, когато бъдат изпълнени условията за техния трансфер, припомнят агенциите.

Преди Нидерландия Зеленски беше вчера в Швеция, където засвидетелства интерес и към шведските изтребители "Грипен".

Зеленски обяви пристигането си в Дания в съобщение в Telegram, в което заяви, че ще разговаря с датската премиерка, ще има среща с политически представители и датския монарх.

Arrived in Denmark 🇺🇦🇩🇰



We keep working to strengthen Ukraine and protect our people.



I will meet with @Statsmin Mette Frederiksen, the Royal Family, members of Folketing, and Danish business leaders.



We expand our cooperation, prepare more good news for our warriors, and…