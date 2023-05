Зеленски пристигна изненадващо в Лондон

Д ържавният глава на Украйна Володимир Зеленски пристигна на предварително необявена визита в Лондон, където ще проведе "преговори по същество" с министър-председателя на Обединеното кралство Риши Сунак, предава британският телевизионен канал Sky News.

В съобщение в социалната мрежа Twitter Зеленски написа: "Днес – Лондон. Обединеното кралство е лидер когато става въпрос за увеличаване на военния ни капацитет по земя и въздух. Това сътрудничество ще продължи днес. Ще се срещна с моя приятел Риши. Ще проведем съдържателни разговори както на четири очи, така и между делегации".

Today – London. The UK is a leader when it comes to expanding our capabilities on the ground and in the air. This cooperation will continue today. I will meet my friend Rishi. We will conduct substantive negotiations face-to-face and in delegations.