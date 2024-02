Зеленски и албанският премиер подписаха споразумения, за какво се разбраха (ВИДЕО)

У краинският президент Володимир Зеленски и албанският премиер Еди Рама подписаха в Тирана споразумения за засилване на сътрудничеството и приятелството между Албания и Украйна.

Украинският президент награди премиера на Албания с най-високото украинско отличие – орден "Княз Ярослав Мъдри". Рама на свой ред е подарил на Зеленски книга със свои художествени творби.

Зеленски и албанското правителство са домакини днес на среща в Тирана, която е насочена към насърчаване на по-нататъшната подкрепа за Киев от страните в Югоизточна Европа на фона на нарастващите признаци на умора две години след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, отбелязва Асошиейтед прес.

