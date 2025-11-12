Свят

Заради корупционния скандал: Украйна отстрани от длъжност правосъдния министър

Галушченко, който преди беше енергиен министър, е обект на следствени действия

12 ноември 2025, 09:02
Заради корупционния скандал: Украйна отстрани от длъжност правосъдния министър
Източник: AP/БТА

У краинското правителство отстрани временно от длъжност министъра на правосъдието Герман Галушченко на фона на разследването на голям корупционен скандал в енергийния сектор, съобщи премиерът Юлия Свириденко, цитирана от Ройтерс.

Корупция за 100 млн. долара в Украйна, замесен е близък на Зеленски

Галушченко, който преди беше енергиен министър, е обект на следствени действия, обявиха от министерството му.

Не бе уточнено дали те са свързани с разследването за корупция в енергетиката, образувано от Националната антикорупционна служба на Украйна (НАБУ).

Националното бюро за борба с корупцията в Украйна (НАБУ) съобщи във вторник, че е разкрило голяма корупционна схема в енергийния сектор, чрез която са изпрани близо 100 млн. долара.

Разкритията за престъпната схема предизвикаха обществено недоволство и привлякоха вниманието към борбата, която Киев води срещу корупцията.

Украйна, която се стреми към членство в ЕС, е подложена на натиск да предприеме решителни действия срещу корупцията. Освен това Киев търси финансова подкрепа от западните си партньори, докато се бори с масираните руски атаки срещу украинската енергийна инфраструктура.

Корупция в енергийния сектор е особено болезнена тема за украинското население, което ежедневно е изложено на продължителни спирания на тока още преди настъпването на студените зимни месеци.

НАБУ заяви, че е задържала петима заподозрени и е идентифицирала още двама във връзка със заговор за контрол върху обществени поръчки в държавни предприятия, по-специално в ядрената агенция "Енергоатом". В изявлението на антикорупционната служба не се посочва името на никой от уличените участници в схемата.

Източник: Владимир Сахатчиев, БТА    
украйна правосъден министър корупция скандал разследване
Последвайте ни
Радев: Ако истинската цел на управляващите беше да не затвори рафинерията, досега щяха да са назначили ОТУ

Радев: Ако истинската цел на управляващите беше да не затвори рафинерията, досега щяха да са назначили ОТУ

Най-мощната магнитна буря за 2025 г. връхлетя Земята

Най-мощната магнитна буря за 2025 г. връхлетя Земята

Русия нахлува в Покровск в стил „Лудия Макс“ (ВИДЕО)

Русия нахлува в Покровск в стил „Лудия Макс“ (ВИДЕО)

12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“

12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“

Средният осигурителен доход достига нов връх през септември

Средният осигурителен доход достига нов връх през септември

pariteni.bg
Как да се грижим за котка със специални нужди?

Как да се грижим за котка със специални нужди?

dogsandcats.bg
12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“
Ексклузивно

12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“

Преди 2 часа
Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ
Ексклузивно

Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ

Преди 2 часа
Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират
Ексклузивно

Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират

Преди 2 часа
Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията
Ексклузивно

Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията

Преди 2 часа

Виц на деня

– В обявата пишеше „търсим млад и динамичен екип“. – Оказа се, че търсят един човек, който да прави всичко.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Загинали са всички 20 души от военния самолет, разбил се в Грузия

Загинали са всички 20 души от военния самолет, разбил се в Грузия

Свят Преди 49 минути

Това съобщи турското министерство на отбраната

Почитаме св. Йоан Милостиви - патриарх на добротата и смирението

Почитаме св. Йоан Милостиви - патриарх на добротата и смирението

Любопитно Преди 1 час

Той се родил в град Аматунда на остров Кипър

Стотици протестираха срещу проекта на зетя на Тръмп в Белград

Стотици протестираха срещу проекта на зетя на Тръмп в Белград

Свят Преди 2 часа

Планът е да се събори бившето армейско командване в сръбската столица, за да се направи място за луксозен хотелски комплекс

В очакване на зимата: Германия изпраща допълнителни 40 млн. евро помощ на Украйна

В очакване на зимата: Германия изпраща допълнителни 40 млн. евро помощ на Украйна

Свят Преди 2 часа

Парите ще бъдат използвани за хуманитарни мерки, като ремонт на отоплителни системи и повредени къщи, както и ца доставка на генератори, одеяла и хигиенни продукти

ВСС разглежда освобождаването на Даниела Талева като прокурор, разследващ главния прокурор

ВСС разглежда освобождаването на Даниела Талева като прокурор, разследващ главния прокурор

България Преди 2 часа

Двугодишният срок за изпълнение на функциите ѝ изтича в началото на декември

4 необичайни причини да ядете сладко всеки ден

4 необичайни причини да ядете сладко всеки ден

Любопитно Преди 2 часа

Научен поглед върху ползите и рисковете от едно от най-популярните домашни лакомства

<p>&quot;Извънземна сонда&quot; ще премине край Земята около 19 декември</p>

Мистерията около кометата 3I/ATLAS и необяснимите сигнали от мрежата Starshield на SpaceX

Технологии Преди 2 часа

Кометата 3I/ATLAS, открита за първи път през юли, се държи по начин, невиждан досега от учените

<p>Името на кмета на Ню Йорк разкрива корените му от 3 континента</p>

Какво означава името на на кмета на Ню Йорк Зохран Куаме Мамдани?

Свят Преди 2 часа

С името си, свързано с персийски, арабски и ганайски произход, новият кмет на Ню Йорк отразява града, който ще управлява

Китай обвини САЩ в кражба на Bitcoin за 13 млрд. долара

Китай обвини САЩ в кражба на Bitcoin за 13 млрд. долара

Технологии Преди 3 часа

Активите са били взети от хакери през 2020 г.

Мъж в Германия готвел убийства на политици

Мъж в Германия готвел убийства на политици

Свят Преди 9 часа

Прокуратурата твърди, че от края на юни мъжът е призовавал в т.нар. даркнет за нападения

Корупция за 100 млн. долара в Украйна, замесен е близък на Зеленски

Корупция за 100 млн. долара в Украйна, замесен е близък на Зеленски

Свят Преди 9 часа

Миндич е съсобственик на "Студио Квартал 95", където Зеленски изгражда кариерата си

Рискована маневра на НСО заради визита на чужд президент

Рискована маневра на НСО заради визита на чужд президент

България Преди 10 часа

Службата осъди действията на шофьор, защото не реагирал на специалния режим на движение

Украинската армия се оттегли от пет места в Запорожие

Украинската армия се оттегли от пет места в Запорожие

Свят Преди 11 часа

Русия се стреми да обхване Гуляйполе от изток и да отреже логистичните маршрути към Покровск

ВМА отстранява от работа лекаря, прегазил куче в София

ВМА отстранява от работа лекаря, прегазил куче в София

България Преди 12 часа

Близо 200 000 души подкрепиха петиция с искане за справедлива присъда

Радев наложи вето за Закона за отбраната и въоръжените сили

Радев наложи вето за Закона за отбраната и въоръжените сили

България Преди 14 часа

В мотивите си държавният глава изтъква, че са направени и стъпки в правилната посока

Огромен нов мост се срути в Китай (ВИДЕО)

Огромен нов мост се срути в Китай (ВИДЕО)

Свят Преди 14 часа

Полицията блокира пътя към 758-метровия мост

Всичко от днес

От мрежата

Анемия при кучетата - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

4 възможни причини защо кучето ви отказва да яде

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски чете приказки на деца от Плевен

sinoptik.bg
1

Есенни листа подканват за внимание на пътя

sinoptik.bg

Григор Димитров гледа залеза с Ейса в Коста Рика (СНИМКА)

Edna.bg

Дневен хороскоп за 12 ноември, сряда

Edna.bg

Григор и Ейса се показаха доста разсъблечени от екзотично място (снимки)

Gong.bg

Стоян Орманджиев: Янев запали искрата в ЦСКА

Gong.bg

Екстремно силна магнитна буря удари Земята

Nova.bg

„Вентилаторите” на природата: Как се избират имената на ураганите

Nova.bg