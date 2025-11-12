Заради корупционния скандал: Украйна отстрани от длъжност правосъдния министър

У краинското правителство отстрани временно от длъжност министъра на правосъдието Герман Галушченко на фона на разследването на голям корупционен скандал в енергийния сектор, съобщи премиерът Юлия Свириденко, цитирана от Ройтерс.

Корупция за 100 млн. долара в Украйна, замесен е близък на Зеленски

Галушченко, който преди беше енергиен министър, е обект на следствени действия, обявиха от министерството му.

Не бе уточнено дали те са свързани с разследването за корупция в енергетиката, образувано от Националната антикорупционна служба на Украйна (НАБУ).

Националното бюро за борба с корупцията в Украйна (НАБУ) съобщи във вторник, че е разкрило голяма корупционна схема в енергийния сектор, чрез която са изпрани близо 100 млн. долара.

Разкритията за престъпната схема предизвикаха обществено недоволство и привлякоха вниманието към борбата, която Киев води срещу корупцията.

Украйна, която се стреми към членство в ЕС, е подложена на натиск да предприеме решителни действия срещу корупцията. Освен това Киев търси финансова подкрепа от западните си партньори, докато се бори с масираните руски атаки срещу украинската енергийна инфраструктура.

Корупция в енергийния сектор е особено болезнена тема за украинското население, което ежедневно е изложено на продължителни спирания на тока още преди настъпването на студените зимни месеци.

НАБУ заяви, че е задържала петима заподозрени и е идентифицирала още двама във връзка със заговор за контрол върху обществени поръчки в държавни предприятия, по-специално в ядрената агенция "Енергоатом". В изявлението на антикорупционната служба не се посочва името на никой от уличените участници в схемата.