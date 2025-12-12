България

Избират прокурор, който да разследва главния прокурор

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов е поискал да присъства лично на избора

12 декември 2025, 07:46
Избират прокурор, който да разследва главния прокурор
Източник: Thinkstock/Guliver

Д нес се очаква да бъде избран новият ад хок прокурор, който ще има право да разследва главния прокурор и заместниците му, предаде агенция БГНЕС.

Избирането ще стане чрез Единната информационна система на съдилищата на случаен принцип. Ще се избира измежду съдиите одобрени от Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС.

От Върховния касационен съд съобщиха, че и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов е поискал да присъства лично на избора на новия ад хок прокурор.

Мандатът на прокурора е две години. На 7 юли съдия Даниела Талева от Софийския градски съд (СГС) беше избрана на този пост. Тя напусна в началото на този месец - на 7 декември.

Източник: БГНЕС    
