Свят

Скопие иска признаване на македонския език от България

РС Македония: Очакваме европейско поведение от нашия съсед

5 януари 2026, 17:41
Скопие иска признаване на македонския език от България
Източник: Getty Images/iStock

М инистерството на външните работи и външната търговия на Република Северна Македония реагира остро на критиките от страна на България към проекта на Плана за действие за малцинствата, предаде МИА.

В изявление ведомството посочи, че е тревожно, че конструктивната инициатива е обект на "абстрактни и необосновани коментари", които не допринасят за изграждането на доверие между двете страни.

МВнР: Поредните съчинени тези на Скопие изкривяват договореното с ЕС

"Вместо необосновани коментари, очакваме европейско поведение от нашия съсед, включително пълното уважение и признаване на македонския език", подчертават от министерството.

Планът за действие за малцинствата е разработен на македонски и английски език от местни и международни експерти в тясно сътрудничество със Съвета на Европа и Европейската комисия, посочват от МВнР на РС Македония. Подчертава се, че процесът по подготовката му е започнал през 2023 г., а през последните шест месеца на 2025 г. е засилен с активното участие на експерти по международно право, правата на човека и малцинствата.

"Република Северна Македония остава последователна в европейските правила и подхода към разширяването, основан на заслугите. Ние продължаваме да бъдем признати като положителен пример на европейско ниво в прилагането на правата на общностите и ще продължим да го правим", подчертават от МВнР на РС Македония.

Президентът на РСМ отправи остър упрек към България

Реакцията е в отговор на българското Министерство на външните работи, което коментира вчерашното изявление на македонския премиер Християн Мицкоски.

България е обезпокоена от това, че Планът за действие за малцинствата не е преведен на български. Българската реакция изразява загриженост относно "последните тези на властите в Скопие, които рязко се отклоняват от същността на Европейския консенсус от 2022 г." и настоява за вписването на българите в Конституцията на РС Македония.

"Ще приемем всички забележки, но не мога да се откажа от родния си македонски език", заяви Мицкоски, като допълни, че правителството е готово "по всяко време и навсякъде да отиде във всяка организация, за да представи аргументите си".

Северна Македония България Македонски език
Последвайте ни
Скопие иска признаване на македонския език от България

Скопие иска признаване на македонския език от България

Европейската комисия излезе с позиция за Венецуела

Европейската комисия излезе с позиция за Венецуела

"Ако САЩ атакуват страна от НАТО, всичко приключва"

Изненадващо настъпление на Русия в Сумска област

Изненадващо настъпление на Русия в Сумска област

Колко става помощта за хората с ТЕЛК

Колко става помощта за хората с ТЕЛК

pariteni.bg
Има ли проблем, ако се използва ръчната спирачка в студено време

Има ли проблем, ако се използва ръчната спирачка в студено време

carmarket.bg
<p>Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник</p>
Ексклузивно

Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник

Преди 12 часа
Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания
Ексклузивно

Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания

Преди 12 часа
Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция
Ексклузивно

Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция

Преди 10 часа
Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица
Ексклузивно

Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица

Преди 10 часа

Виц на деня

- Ало, скъпа, обаждам се да ти кажа, че след работа ще пием бира с приятели. - Какво каза? - Казах, че се прибирам веднага.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Акциите на американските петролни компании се очаква да поскъпнат

Акциите на американските петролни компании се очаква да поскъпнат

Свят Преди 1 час

При предварителна търговия акциите на Chevron, единствената голяма американска петролна компания, която все още оперира в страната, са поскъпнали с над 7%

2025 година е рекордна за продажбите на нови леки автомобили в България

2025 година е рекордна за продажбите на нови леки автомобили в България

България Преди 1 час

,

Колко струват лифт картите в топ курортите у нас

България Преди 2 часа

Вече активно започна новият зимен сезон за ски и сноуброд почитателите у нас

Тъжният случай на най-младия човек, диагностициран някога с болестта на Алцхаймер

Тъжният случай на най-младия човек, диагностициран някога с болестта на Алцхаймер

Свят Преди 2 часа

Макар заболяването обикновено да се свързва с напреднала възраст, случаите на ранно начало на Алцхаймер (преди 65-годишна възраст) представляват до 10% от всички диагнози

Мистериозното "Радио на Страшния съд" в Русия пусна "Лебедово езеро"

Мистериозното "Радио на Страшния съд" в Русия пусна "Лебедово езеро"

Свят Преди 2 часа

UVB-76 е известна с кратките криптирани съобщения, които излъчва по време на предаванията си, а музиката по станцията е рядкост

Джесика Бийл направи рядък коментар за брака си с Джъстин Тимбърлейк

Джесика Бийл направи рядък коментар за брака си с Джъстин Тимбърлейк

Любопитно Преди 2 часа

Джесика и Джъстин се ожениха през 2012 г. и имат двама сина

Швейцария замрази активите на Николас Мадуро

Швейцария замрази активите на Николас Мадуро

Свят Преди 3 часа

Замразяването влиза в сила с незабавно действие и ще бъде валидно за четири години или до следващо нареждане

Ето как да изядем коледната си елха

Ето как да изядем коледната си елха

Любопитно Преди 3 часа

Коледната елха може да се използва и в кухнята – за чай, мед, конфитюр и ароматизиране на месо и риба. Важно е дръвчето да е отглеждано без химикали и с меки иглички, иначе не е подходящо за консумация

„Български пощи“ сменят левовете в евро

„Български пощи“ сменят левовете в евро

България Преди 3 часа

Караджов: „Български пощи“ се справят добре

Разследват за педофилия изкуствения интелект на Мъск

Разследват за педофилия изкуствения интелект на Мъск

Свят Преди 3 часа

Рение: Това няма място в Европа

Две жертви и ранени в тежки катастрофи във Варненско

Две жертви и ранени в тежки катастрофи във Варненско

България Преди 3 часа

<p>Мистериозна розова слуз на плаж в Тасмания поражда опасения</p>

Мистериозна розова слуз на усамотен плаж в Тасмания поражда опасения

Любопитно Преди 3 часа

Агенцията за опазване на околната среда заявява, че подобни явления са "естествен процес", но морски учен предупреждава, че разрастването е "значително" през последните часове

Разкрит е лошият навик на принцеса Кейт у дома

Разкрит е лошият навик на принцеса Кейт у дома

Любопитно Преди 3 часа

Кейт се оказва изненадващо обикновена у дома, като самата тя признава, че често губи телефона си. Новият, по-голям дом на принцовете на Уелс прави това още по-трудно, а любовта ѝ към живот без екрани обяснява защо не е привързана към джиесема си

<p>Мадуро е заплашен от смъртна присъда в САЩ</p>

Мадуро е заплашен от смъртна присъда в САЩ, докараха го с хеликоптер в Манхатън, за да се изправи пред съда

Свят Преди 4 часа

Той слезе от хеликоптера в Манхатън, заедно с жена, за която се предполага, че е негова съпруга

<p>Джокович напусна асоциацията на тенисистите</p>

Джокович напусна Професионалната асоциация на тенисистите

Свят Преди 4 часа

Джокович: За мен тази глава вече е затворена

НСО с мерки за сигурност по повод отбелязването на Богоявление в София

НСО с мерки за сигурност по повод отбелязването на Богоявление в София

България Преди 4 часа

Събитието започва в 11.00 часа пред Паметника на Незнайния воин

Всичко от днес

От мрежата

Котешките лакомства и награди: какво трябва да знаете?

dogsandcats.bg

Тези популярни породи кучета могат да са по-агресивни, отколкото си мислите

dogsandcats.bg
1

Сняг на Бабинден

sinoptik.bg
1

Спасиха ранен сръндак на Аркутино

sinoptik.bg

Даниел Пеев – Дънди в Милано с красива дама – новата му любов или просто добра компания?!

Edna.bg

Дигитална интимност: Защо все повече връзки започват (и приключват) онлайн

Edna.bg

Ето каква неустойка дължи Ман Юнайтед на Аморим

Gong.bg

Ботев Пловдив обяви важна новина

Gong.bg

Мадуро и съпругата му се изправят пред съда в Ню Йорк (ОБНОВЯВА СЕ)

Nova.bg

Кои са най-разпространените имена сред новородените през 2025 г.

Nova.bg