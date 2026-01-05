България

2025 година е рекордна за продажбите на нови леки автомобили в България

5 януари 2026, 17:19
2025 година е рекордна за продажбите на нови леки автомобили в България
Източник: iStock/Getty Images

Б ългария отбелязва своеобразен рекорд в продажбите на нови леки автомобили през 2025 г.

Отминалата година е рекордна с продадените 49 389 нови леки автомобила (M1) в съвременната история на страната. Това е с около 6 432 автомобила повече спрямо 2024 година.

2008 година беше годината с най-високи продажби на леки автомобили до момента с около 45 478 леки автомобила.

Следва да се отбележи, че в данните за първа регистрация през 2025 година има и експорт на нови автомобили. Дори без него, продажбите са най- високи за последните 35 години.

Всеки ден през отминалата година са доставяни на клиенти по 135 нови леки автомобила. 

Наред с повишаване на доходите, основен двигател за търсенето е, че новите автомобили средносрочно излизат по-евтино на собствениците си от покупката на употребявани.

В последните години новите автомобили предлагат безпрецедентни ниво на икономия, сигурност, безопасност, свързаност и устойчивост.

Относно лекотоварните автомобили (N1), през 2025 година пазарът бележи спад с около 900 автомобила или продажбите им са надолу с около 13%, но данните са непълни, тъй като липсват данни за покупките на такива автомобили от страна на Министерство на отбраната.

Спадът е още по- голям при сравнение с далечната 2008 година, когато пазарът е бил повече от два пъти по-голям.

При тежкотоварните камиона (N2+N3) след спада през 2024, изминалата година бележи ръст в продажбите с около 13%, достигайки нива от 3 445 камиона.

Целият пазар на нови превозни средства за 2025 година все още остава под нивата на далечната 2008 година. Автомобилният парк в България е сред най- старите и амортизирани в Европа, което се дължи основно на липсата на базова политика за ограничаване на силно замърсяващите автомобили. От една страна това води след себе си до редица негативни ефекти като високи нива на замърсяване на въздуха, който е отговорен за преждевременна смърт на 12 до 15 000 души на година в България. От друга – до рекордни нива на смъртност при пътно-транспортни произшествия. В този смисъл ААП се надява тенденцията за подновяване на автомобилния парк да се ускори в следващите години, а това означава приемане на стратегия за трансформация на мобилността от страна на държавата.

Източник: Асоциация на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България    
България Продажби на автомобили Нови леки автомобили Автомобилен пазар Рекордни продажби 2025 година Автомобилен парк Замърсяване на въздуха Пътна безопасност Мобилност
Последвайте ни
Скопие иска признаване на македонския език от България

Скопие иска признаване на македонския език от България

Европейската комисия излезе с позиция за Венецуела

Европейската комисия излезе с позиция за Венецуела

"Ако САЩ атакуват страна от НАТО, всичко приключва"

Изненадващо настъпление на Русия в Сумска област

Изненадващо настъпление на Русия в Сумска област

Колко става помощта за хората с ТЕЛК

Колко става помощта за хората с ТЕЛК

pariteni.bg
Има ли проблем, ако се използва ръчната спирачка в студено време

Има ли проблем, ако се използва ръчната спирачка в студено време

carmarket.bg
<p>Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник</p>
Ексклузивно

Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник

Преди 12 часа
Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания
Ексклузивно

Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания

Преди 12 часа
Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция
Ексклузивно

Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция

Преди 10 часа
Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица
Ексклузивно

Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица

Преди 10 часа

Виц на деня

- Ало, скъпа, обаждам се да ти кажа, че след работа ще пием бира с приятели. - Какво каза? - Казах, че се прибирам веднага.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Акциите на американските петролни компании се очаква да поскъпнат

Акциите на американските петролни компании се очаква да поскъпнат

Свят Преди 1 час

При предварителна търговия акциите на Chevron, единствената голяма американска петролна компания, която все още оперира в страната, са поскъпнали с над 7%

Джей Ди Ванс

Атакуваха дома на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс

Свят Преди 1 час

За атаката срещу резиденцията на вицепрезидента в Синсинати има един задържан

Джесика Бийл направи рядък коментар за брака си с Джъстин Тимбърлейк

Джесика Бийл направи рядък коментар за брака си с Джъстин Тимбърлейк

Любопитно Преди 2 часа

Джесика и Джъстин се ожениха през 2012 г. и имат двама сина

Швейцария замрази активите на Николас Мадуро

Швейцария замрази активите на Николас Мадуро

Свят Преди 2 часа

Замразяването влиза в сила с незабавно действие и ще бъде валидно за четири години или до следващо нареждане

Ето как да изядем коледната си елха

Ето как да изядем коледната си елха

Любопитно Преди 3 часа

Коледната елха може да се използва и в кухнята – за чай, мед, конфитюр и ароматизиране на месо и риба. Важно е дръвчето да е отглеждано без химикали и с меки иглички, иначе не е подходящо за консумация

„Български пощи“ сменят левовете в евро

„Български пощи“ сменят левовете в евро

България Преди 3 часа

Караджов: „Български пощи“ се справят добре

Разследват за педофилия изкуствения интелект на Мъск

Разследват за педофилия изкуствения интелект на Мъск

Свят Преди 3 часа

Рение: Това няма място в Европа

Две жертви и ранени в тежки катастрофи във Варненско

Две жертви и ранени в тежки катастрофи във Варненско

България Преди 3 часа

<p>Мистериозна розова слуз на плаж в Тасмания поражда опасения</p>

Мистериозна розова слуз на усамотен плаж в Тасмания поражда опасения

Любопитно Преди 3 часа

Агенцията за опазване на околната среда заявява, че подобни явления са "естествен процес", но морски учен предупреждава, че разрастването е "значително" през последните часове

Разкрит е лошият навик на принцеса Кейт у дома

Разкрит е лошият навик на принцеса Кейт у дома

Любопитно Преди 3 часа

Кейт се оказва изненадващо обикновена у дома, като самата тя признава, че често губи телефона си. Новият, по-голям дом на принцовете на Уелс прави това още по-трудно, а любовта ѝ към живот без екрани обяснява защо не е привързана към джиесема си

<p>Мадуро е заплашен от смъртна присъда в САЩ</p>

Мадуро е заплашен от смъртна присъда в САЩ, докараха го с хеликоптер в Манхатън, за да се изправи пред съда

Свят Преди 4 часа

Той слезе от хеликоптера в Манхатън, заедно с жена, за която се предполага, че е негова съпруга

<p>Джокович напусна асоциацията на тенисистите</p>

Джокович напусна Професионалната асоциация на тенисистите

Свят Преди 4 часа

Джокович: За мен тази глава вече е затворена

НСО с мерки за сигурност по повод отбелязването на Богоявление в София

НСО с мерки за сигурност по повод отбелязването на Богоявление в София

България Преди 4 часа

Събитието започва в 11.00 часа пред Паметника на Незнайния воин

<p>Зеленски назначи бивш&nbsp;канадски заместник-премиер за икономически съветник</p>

Зеленски назначи бившия канадски заместник-премиер Кристиа Фрийланд за икономически съветник

Свят Преди 4 часа

Тя е определяна като експерт в "привличането на инвестиции и осъществяването на икономически трансформации"

Зрителите избраха NOVA в новогодишната нощ

Зрителите избраха NOVA в новогодишната нощ

Любопитно Преди 4 часа

Телевизионната аудитория в активна възраст изпрати старата година и посрещна новата 2026-а с програмата на медията

16-годишен катастрофира край Мадан

16-годишен катастрофира край Мадан

България Преди 4 часа

Той се е ударил в паркиран край пътя друг автомобил

Всичко от днес

От мрежата

Котешките лакомства и награди: какво трябва да знаете?

dogsandcats.bg

Тези популярни породи кучета могат да са по-агресивни, отколкото си мислите

dogsandcats.bg
1

Сняг на Бабинден

sinoptik.bg
1

Спасиха ранен сръндак на Аркутино

sinoptik.bg

Даниел Пеев – Дънди в Милано с красива дама – новата му любов или просто добра компания?!

Edna.bg

Дигитална интимност: Защо все повече връзки започват (и приключват) онлайн

Edna.bg

Ето каква неустойка дължи Ман Юнайтед на Аморим

Gong.bg

Ботев Пловдив обяви важна новина

Gong.bg

Мадуро и съпругата му се изправят пред съда в Ню Йорк (ОБНОВЯВА СЕ)

Nova.bg

Кои са най-разпространените имена сред новородените през 2025 г.

Nova.bg