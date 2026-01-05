България

Колко струват лифт картите в топ курортите у нас

Вече активно започна новият зимен сезон за ски и сноуброд почитателите у нас

5 януари 2026, 16:32
Колко струват лифт картите в топ курортите у нас
Източник: iStock

В ече активно започна новият зимен сезон за ски и сноуброд почитателите у нас. Любимо, но скъпо хоби за множество българи и още повече гости на страната ни. Най-вървежите курорти за ски у нас са ясни - Банско, Пампорово и Боровец, пише "Фокус".

И макар картата за лифт да е една малка част от общата цена на цялостното преживяване, ФОКУС направи справка на цените в главните. Вижте цените тук: 

Банско

  • еднодневна карта - 115,39 лв. / 59 евро
  • двудневна карта - 224,92 лв. / 115 евро
  • полудневна карта (след 12.30 ч.) - 89,97 лв. / 46 евро
  • сезонна карта 1994,95 лв. / 1020 евро

Боровец

  • еднодневна карта - 105,61 лв / 54 евро
  • два дни - 189, 72 лв / 97 евро
  • Сутрешна (8:30 - 12:30) 84,10 лв / 43 евро
  • Следобедна (12:00 - 16:30) 72,37 лв / 37 евро
  • Сезонна карта с включено нощно каране 1994,95 лв / 1020 евро

Пампорово

  • еднодневна карта - 53,00 евро / 103,66 лв.
  • два дни - 104,00 евро / 104,00 203,41 лв.
  • един следобед 40,00 евро / 40,00 78,23 лв.
  • седем дни 318,00 евро / 318,00 621,96 лв.

Банско се очертава като най-скъпия курорт, особено при еднодневните и двудневните карти. Пампорово се оказва може би най-достъпният от трите курорта.

Източник: "Фокус"    
Зимен сезон Ски Сноуборд Банско Пампорово Боровец Лифт карти Цени Ски курорти Сравнение на цени
<p>Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник</p>
