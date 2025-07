Избраната от Зеленски за премиер Свириденко: Украйна се намира в решаващ период

У крайна преминава през "решаващ" период, заяви Юлия Свириденко, която президентът на Украйна Володимир Зеленски избра да бъде следващ министър-председател на страната, бореща се с руската инвазия повече от три години, предаде Франс прес.

"Благодарна съм на президента Володимир Зеленски за доверието му - и за възможността да служа на Украйна в този решаващ момент", написа Юлия Свириденко, настоящ министър на икономиката, в социалните мрежи. Номинацията ѝ все още трябва да бъде одобрена от Върховната рада (украинският парламент).

По-рано днес Зеленски покани първия вицепремиер Юлия Свириденко да стане министър-председател на Украйна и да оглави ново правителство, с което създаде предпоставки за политически размествания на фона на все по-слабите перспективи за прекратяване на войната с Русия, отбелязва Ройтерс.

Номинацията идва в момент, когато дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта са в застой, а Украйна се стреми към повишаване на икономическия потенциал на страната и изграждането на местна оръжейна индустрия.

