Зеленски към Конгреса на САЩ: Спомнете си за 11 септември

И маме нужда от вас веднага, спомнете си Пърл Харбър, спомнете си атаките на 11 септември, когато мислите за Украйна, каза президентът на Украйна Володимир Зеленски във видео обръщение към американския Конгрес, предават от Ройтерс.

Украинският президент призова за установяване на забранена за полети зона над Украйна с хуманитарна цел, предаде Си Ен Ен.

В своето обръщение пред двете камари на американския Конгрес Зеленски призова всички американски компании да се изтеглят от Русия. В изказването си той поиска и да бъдат наложени още санкции срещу всички руски политици, които подкрепят атаката срещу Украйна.

Зеленски коментира и въпроса за затварянето на украинското въздушно пространство за полети. "Ако е твърде много да искам установяването на зона, забранена за полети, то Украйна се нуждае от самолети и системи за противовъздушна отбрана", каза той пред Конгреса.

Making his final remarks to Congress in English, President Zelensky calls on President Biden directly, asking him “to be the leader of the world, which means being the leader of peace.”