Зеленски: Краят на войната ще е дипломатически

С амо дипломацията може да сложи край на войната в Украйна, увери днес президентът Володимир Зеленски, цитиран от Франс прес.

Агенцията отбелязва, че преговорите между Киев и Москва сега са в задънена улица.

"Краят (на конфликта) ще бъде дипломатически. (Войната) ще бъде кръвопролитна, ще има сражения, но тя ще приключи окончателно по дипломатически път", каза Зеленски в интервю за украинска телевизия.

Украинският президент се аргументира, че "има неща, които можем да постигнем само на масата за преговори". "Искаме всичко да се върне както преди (войната) - нещо, което (обаче) Русия не желае", добави в същото време той, без да влезе в подробности.

