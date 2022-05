Украйна: Няма да приемем прекратяване на огъня

С ъветник на украинския президент Володимир Зеленски заяви, че страната му няма да приеме каквото и да било прекратяване на огъня, докато всички руски войски не се изтеглят, предаде Асошиейтед прес.

Днешното изявление на Михайло Подоляк, който взе участие в няколко кръга разговори с Русия, отразява все по-уверената позиция на Украйна, след като тя на практика спря руската офанзива, отбелязва АП.

Do not offer us a ceasefire - this is impossible without total Russian troops withdrawal. Ukraine is not interested in new "Minsk" and the war renewal in a few years. Until 🇷🇺 is ready to fully liberate occupied territories, our negotiating team is weapons, sanctions and money.