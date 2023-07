Зеленски и Столтенберг обсъдиха деблокирането на зърнения коридор

У краинският президент Володимир Зеленски обсъди "деблокирането" на коридора за зърно в Черно море с ръководителя на НАТО Йенс Столтенберг, след като Москва излезе от решаваща сделка за осигуряване на безопасното преминаване на кораби.

⚡️Zelensky discusses grain deal by phone with Stoltenberg.



President Volodymyr Zelensky said on July 22 that he spoke with NATO Secretary-General Jens Stoltenberg by phone about sustaining the Black Sea Grain Initiative.



