Зеленски: България дава пример за истинска солидарност

У краинският президент Володимир Зеленски благодари за решението на България да не удължава ограниченията върху износа на селскостопански продукти от Украйна след 15 септември, съобщи NOVA . Това става ясно от публикация на държавния глава в X (Twitter).

I am grateful to Bulgaria for its decision not to prolong restrictions on Ukraine’s agricultural exports after September 15th.



I thank PM Nikolai Denkov and his team, as well as Bulgarian parliamentarians who supported this move.



Bulgaria sets an example of true solidarity.