Зеленски: Бахмут не е окупиран от Русия

У краинският президент Володимир Зеленски обяви на срещата на върха на Г-7, че "към днешна дата Бахмут не е окупиран от Русия", предадоха световните агенции.

Той обаче подчерта, че "няма да сподели" точни подробности, пише "Би Би Си".

