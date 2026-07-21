Синът на Жаир Болсонаро получи "зелена карта" за САЩ

Е дуардо Болсонаро – синът на бившия държавен глава на Бразилия Жаир Болсонаро и съюзник на американския президент Доналд Тръмп, съобщи, че е получил право на постоянно пребиваване в Съединените щати, известно като „зелена карта“, предаде "Ройтерс".

Върховният съд на Бразилия наложи домашен арест на Жаир Болсонаро

Бившият бразилски депутат, който живее в САЩ от началото на 2025 г., заяви, че документът му е издаден по програмата EB-1A, предназначена за хора с изключителни постижения в области като науката, изкуството, бизнеса и спорта. По думите му процедурата е започнала преди около година.

"Ройтерс" отбелязва, че през последните години Едуардо Болсонаро активно изгражда контакти с американските консервативни среди и с администрацията на Доналд Тръмп.

Жаир Болсонаро обжалва присъдата си

Осъден заради опит за влияние върху съдебния процес

През юни Едуардо Болсонаро беше осъден в Бразилия на четири години и два месеца затвор, след като съдът го призна за виновен в опит да убеди Съединените щати да се намесят в съдебния процес срещу баща му.

Самият той отрича да е действал в интерес на Жаир Болсонаро и твърди, че е търсил защита срещу, по думите му, несправедливо преследване от страна на Върховния съд на Бразилия.

Търговски сблъсък: САЩ налагат 25% мита на Бразилия заради цензура в интернет и корупция

Делото срещу Жаир Болсонаро

Жаир Болсонаро е осъден на повече от 27 години затвор за участие в заговор за военен преврат след президентските избори през 2022 г., на които загуби от настоящия президент Луиз Инасио Лула да Силва.

Според обвинението негови съмишленици са се опитали да отменят резултатите от вота и да попречат на мирното предаване на властта.

Болсонаро временно напуска затвора, предстои му операция

Спор около американските мита

Политическите опоненти на Едуардо Болсонаро и на по-големия му брат, сенатора Флавио Болсонаро, който се кандидатира за президент на следващите избори в Бразилия, ги обвиняват, че лобират във Вашингтон срещу интересите на страната.

Според критиците действията им може да са допринесли за решението на САЩ да наложат 25-процентни мита върху част от бразилския износ, които се очаква да влязат в сила утре.

Двамата братя категорично отричат да са настоявали администрацията на Доналд Тръмп да наложи подобни търговски ограничения.

Лула да Силва обяви вето срещу закон в полза на Болсонаро

Едуардо Болсонаро, който и преди получаването на „зелената карта“ е имал право да работи в САЩ, заяви, че няма намерение да се връща в Бразилия, освен ако не му бъде предоставена амнистия.

„Поне тук съм свободен“, каза той.