Шофьор с 2,38 промила алкохол се блъсна в стълб на светофар в Добрич

Ш офьор с 2,38 промила алкохол е катастрофирал тази нощ на кръстовище в Добрич, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Пиян шофьор предизвика катастрофа край Добрич, има загинал

Сигналът за инцидента е получен около 2:10 часа. Пътнотранспортното произшествие е станало на кръстовището на бул. "Русия" с ул. "Вардар", където 30-годишният мъж се е блъснал в стълб на светофарната уредба.

Той е откаран в болницата в Добрич с комоцио, без опасност за живота.

Мотоциклетист е в тежко състояние след катастрофа в Добрич

През миналата седмица мъж на 36-години бе задържан в Балчик, след като е установено, че управлява автомобил с 2,61 промила алкохол в кръвта.

Двама души са загинали, а 17 са пострадали при катастрофи в страната за последното денонощие. Това съобщиха от пресцентъра на МВР на сайта си. Тежките пътни произшествия са 16. В София са регистрирани 32 леки и три тежки пътнотранспортни произшествия. Пострадали са четирима души. От началото на месеца при 451 катастрофи са загинали 31 души и са ранени 566. От началото на годината 246 са жертвите на пътя, 4328 са ранените при общо 3484 пътни произшествия.