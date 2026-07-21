България

Шофьор с 2,38 промила алкохол се блъсна в стълб на светофар в Добрич

Той е откаран в болницата в Добрич с комоцио, без опасност за живота

Василена Василева Василена Василева

21 юли 2026, 09:22
Шофьор с 2,38 промила алкохол се блъсна в стълб на светофар в Добрич
Източник: iStock photos/Getty images

Ш офьор с 2,38 промила алкохол е катастрофирал тази нощ на кръстовище в Добрич, съобщиха от Областната дирекция на МВР. 

Пиян шофьор предизвика катастрофа край Добрич, има загинал

Сигналът за инцидента е получен около 2:10 часа. Пътнотранспортното произшествие е станало на кръстовището на бул. "Русия" с ул. "Вардар", където 30-годишният мъж се е блъснал в стълб на светофарната уредба. 

Той е откаран в болницата в Добрич с комоцио, без опасност за живота. 

Мотоциклетист е в тежко състояние след катастрофа в Добрич

През миналата седмица мъж на 36-години бе задържан в Балчик, след като е установено, че управлява автомобил с 2,61 промила алкохол в кръвта.

Двама души са загинали, а 17 са пострадали при катастрофи в страната за последното денонощие. Това съобщиха от пресцентъра на МВР на сайта си. Тежките пътни произшествия са 16. В София са регистрирани 32 леки и три тежки пътнотранспортни произшествия. Пострадали са четирима души. От началото на месеца при 451 катастрофи са загинали 31 души и са ранени 566. От началото на годината 246 са жертвите на пътя, 4328 са ранените при общо 3484 пътни произшествия.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова, Биляна Иванова    
катастрофа пиян шофьор Добрич ПТП МВР загинали пострадали шофиране с алкохол черна статистика война по пътищата
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Гняв след жестокия инцидент в Германия: Искат правосъдие за българина, изблъскан от влак

Гняв след жестокия инцидент в Германия: Искат правосъдие за българина, изблъскан от влак

БезГранично: Как Малта сбъдва мечтите за европейско образование

БезГранично: Как Малта сбъдва мечтите за европейско образование

Край на жегата, идва опасен обрат: Жълт код за бури във вторник

Край на жегата, идва опасен обрат: Жълт код за бури във вторник

Почина Даниеле Компатанджело - журналистът, взел нашумялото интервю с Доналд Тръмп

Почина Даниеле Компатанджело - журналистът, взел нашумялото интервю с Доналд Тръмп

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Mercedes-Maybach GLS 680 иска да предизвика Rolls-Royce с върхов лукс и комфорт

Mercedes-Maybach GLS 680 иска да предизвика Rolls-Royce с върхов лукс и комфорт

carmarket.bg
<p>Новите шампиони от Световното първенство ще получат рекордна награда от $51 милиона</p>
Ексклузивно

Новите шампиони от Световното първенство ще получат рекордна награда от $51 милиона

Преди 1 ден
Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното
Ексклузивно

Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното

Преди 1 ден
Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед
Ексклузивно

Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед

Преди 1 ден
Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното
Ексклузивно

Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мъж спаси от удавяне младеж в язовир „Копринка”

Мъж спаси от удавяне младеж в язовир „Копринка”

България Преди 6 минути

Христомир Говедаров успява да извади момчето от водата и да му окаже първа помощ, въпреки че самият той едва не се удавя

Европейският банков пазар остава разделен по национални граници, въпреки общия надзор и до голяма степен уеднаквените правила.

Финансист: Раздробеният банков пазар спъва Европа

Парите ни Преди 12 минути

Континентът разполага с трилиони евро спестявания, но трудно ги насочва към иновации, отбрана и зелен преход

<p>OpenAI спря модел, който заобикаля защитите си</p>

OpenAI спря модел, който умишлено заобикаля защитите и ограниченията си

Технологии Преди 22 минути

Компанията разработва нов "модел с далечен хоризонт", който има друг принцип на работа, включително да не се отказва и да продължава да прави опити да изпълни задачата дори и да среща трудности, което обаче го е накарало да заобикаля и забрани

Почина жената от Сливен, блъсната на пешеходна пътека в Бургас

Почина жената от Сливен, блъсната на пешеходна пътека в Бургас

България Преди 27 минути

Инцидентът стана на кръстовището на улиците „Христо Ботев“ и „Княз Борис I“ на 18 юли

.

По 10 000 коли на ден: Километрични тапи на турската граница в сезона на гастарбайтерите

България Преди 30 минути

Началникът на ГКПП „Капитан Андреево“ Яни Пейчев с подробности за организацията и чакането

Теренът за детската площадка е предвиден за жилищно строителство

Скандал във Варна: Терен за детска площадка е предвиден за жилищно строителство

България Преди 1 час

Прокуратурата и МРРБ са сезирани след сигнали за спорна замяна на общински имот

Каква е ситуацията в Пловдив след мощната буря

Каква е ситуацията в Пловдив след мощната буря

България Преди 1 час

Порой, градушка и ураганен вятър наводниха улици, събориха стотици дървета и оставиха аварийни екипи да работят цяла нощ

Бившият бразилски депутат Едуардо Болсонаро

Синът на Жаир Болсонаро получи "зелена карта" за САЩ

Свят Преди 1 час

Едуардо Болсонаро заяви, че ще се върне в Бразилия само ако получи амнистия

Двамата служители на НАП, обвинени в подкуп: Прокуратурата иска постоянен арест

Двамата служители на НАП, обвинени в подкуп: Прокуратурата иска постоянен арест

България Преди 1 час

Те са задържани за 72 часа

<p>Ново проучване разби на пух и прах представите ни за остаряването</p>

Научен обрат: Ново проучване разби на пух и прах представите ни за остаряването

Любопитно Преди 1 час

Мащабно изследване на германски учени разкри, че жените се възприемат като възрастни с 2,5 години по-късно от мъжете. Вижте кои са основните фактори, които определят кога наистина настъпва старостта и как да забавим биологичния си часовник

Според иранската страна инцидентът е станал в момент, когато корабите са преминавали през стратегическия морски коридор

Два петролни танкера пламнаха в Ормузкия проток

Свят Преди 2 часа

Техеран съобщава за атаки срещу обекти на САЩ в Бахрейн и Кувейт, а Вашингтон обяви нова серия удари по ирански военни цели

В края на юни кабинетът „Радев“ взе решение американските самолети да напуснат Летище София

Комисията по отбрана решава за 8 американски самолета в "Безмер"

България Преди 2 часа

Парламентарната комисия ще обсъди искането на САЩ за разполагане на военна авиация в България в подкрепа на операции в Близкия изток

Силни бури и ураганен вятър връхлетяха Югозападна България в понеделник вечер

След бурята в Югозападна България: Обстановката се нормализира, отвориха Кресненското дефиле

България Преди 2 часа

Ураганен вятър събори светофар, свлачище блокира пътя, а пожарите, предизвикани от гръмотевици, вече са потушени

Шабана Махмуд запазва поста си като министър на вътрешните работи и остава част от новия кабинет

Анди Бърнам направи ключови промени в кабинета още в първия си ден като премиер

Свят Преди 3 часа

Джон Хийли поема финансовото министерство, а Ед Милибанд става външен министър на Великобритания

Финансовата рамка предвижда увеличение на пенсиите, по-високи осигурителни прагове и ключови промени в осигуряването на държавните служители

Депутатите разглеждат на второ четене в комисия бюджета за 2026 г.

България Преди 3 часа

Проектът предвижда ръст на пенсиите, по-високи осигурителни прагове и повече средства за здравеопазване

В продължение на десет години той живее на тавана в дома на своята любима Доли Остерайх – абсолютно незабелязан от съпруга ѝ, докато една фатална нощ през 1922 г. не завършва с убийство

Една от най-шокиращите и абсурдни криминални истории: Мъжът, който живя 10 години на тавана на любовницата си

Свят Преди 3 часа

Историята на Ото Санхубер и Доли Остерайх звучи като филмов сценарий, но завършва с реално убийство и невиждан съдебен скандал

Всичко от днес

От мрежата

Какво означава позата, в която спи котката ми

dogsandcats.bg

5 лесни за отглеждане породи кучета, подходящи за почти всеки

dogsandcats.bg
1

Опасни бури с градушка в седмицата на Илинден

sinoptik.bg
1

В Швеция заснеха двойно торнадо

sinoptik.bg

Кристина Верославова с първа фотосесия като бременна, засне я в болницата

Edna.bg

7 трика, с които ще започнеш деня по-леко: Как да се събуждаш без битка с алармата

Edna.bg

Важна новина за бъдещето на Меси - правят турнир, в който да участва

Gong.bg

ЦСКА 1948 с всичко най-добро за Европа, вижте групата на "червените"

Gong.bg

Нашествие на огромни скакалци в много райони на страната

Nova.bg

Жълт код в 14 области днес: Очакват се гръмотевични бури и градушки

Nova.bg