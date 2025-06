Скандалната пралеля на кралица Камила и нейната любовница

Д етските ваканции винаги са били наистина специални за кралица Камила. Всяка година майка ѝ я водела, заедно със сестра ѝ Анабел и брат ѝ Марк, във Вила дел'Омбрелино, разкошно имение в Тоскана със спиращи дъха гледки към Флоренция. Докато Камила расте, тя лежала под беседката с форма на чадър в градината, на която е кръстена къщата, и поглъщала книги, взети от добре заредената библиотека. Сред тях били „Broderie Anglaise“, написана от пралелята на Камила, Вайълет Трефузис, и „Challenge“ от Вита Саквил-Уест.

Чрез техните страници бъдещата кралица научавала за

един от най-големите неразказани обществени скандали на XX в. – пламенната лесбийска афера между двете авторки, които избягали заедно, оставяйки съпрузите си.

Вайълет била втората дъщеря на легендарната Алис Кепел – последната и най-могъща любовница на крал Едуард VII. Вайълет обичала да казва, че е дъщеря на краля, въпреки че не е била (може би сестра ѝ Соня, бабата на Камила, е била). Именно парите на Едуард VII били купили Омбрелино и където, десетилетия след смъртта на краля, Алис царувала като кралица.

Но дъщеря ѝ Вайълет била непокорно и своенравно дете, което, когато била изпратена в пансион, се запознала с Вита, дъщеря на богатия лорд Саквил. На 14 години Вайълет заявила вечната си любов към по-голямото момиче – и така се посяли семената на скандала, който щял да продължи много години.

Брюнетка, омайваща и винаги с бунтарски вид, Вайълет пленила Вита. И въпреки че, когато израснали, Вита се сгодила за дипломата и писателя Харолд Никълсън, жените поддържали неразривна връзка. Ревнива от предстоящия брак на Вита, Вайълет се сгодила за Денис Трефусис, кротък аристократичен войник. Но преди сватбата да се състои, тя и Вита изчезнали заедно във Франция за няколко месеца и Вайълет казала на бъдещия си съпруг, че

може да осъществи брака само ако той обещае, че никога няма да правят секс. Изключително необичайно, Денис се съгласил.

В рамките на един ден след пристигането си в Париж след сватбата на Трефуси в Мейфеър през 1919 г., Вайълет и Вита се срещнали в хотел „Риц“ и, според известната биографка на Вайълет, Диана Сухами, правили секс. „Отнесох се жестоко с нея. Имах я. Не ме интересуваше, само исках да нараня Денис“, пише Вита по-късно.

На следващия ден те извикали Денис, за да му кажат, че бракът му е бил фалшив. „Вайълет му казала, че е възнамерявала да избяга с мен, вместо да се омъжи за него; тя му казала, че не го харесва. Той много пребледнял и си помислих, че ще припадне.“ „Исках да кажа: „Не знаеш ли, глупако, че тя е моя във всеки смисъл на думата?“, пише Вита в дневника си. Войникът, който току-що се е завърнал от Първата световна война, награден с Военен кръст, се разплакал.

„Беше използван, измамен“, пише Сухами. Съпругът и съпругата напуснали Париж и пътували на юг, но когато пристигнали в Сен Жан дьо Луз, спали в отделни хотелски стаи. Междувременно Вита изпращала писма от Париж, решена да се увери, че Вайълет и съпругът ѝ не правят секс.

Вкъщи в Англия,

влюбените не можели да понесат да бъдат разделени и дръзко планирали ново бягство през есента.

Междувременно, за да се утеши, съпругът на Вита, Харолд Никълсън, си намерил нов любовник – кутюрието Едуард Молиньо (по-късно обличал херцогинята на Уиндзор).

Лесбийската връзка била „не просто гореща афера“, пише Сухами. Те се обичали повече от десетилетие. Но когато Вайълет предложила да купят къща в Сицилия с Вита и да се преместят там за постоянно, Вита се обезсърчила – усещала социална изолация и може би фалит. Тя организирала ситуация, в която съпругът ѝ и Денис щяха да наемат самолет от Лондон и да отлетят за Франция, за да я „спасят“.

Имало гневна сцена между бегълците и съпрузите им в хотел в Амиен, но нищо не се променило и всички продължили както преди. Жените били твърде сексуално и емоционално обвързани, за да се разделят. Но сега разликата между двете влюбени нараствала. Вайълет била готова да захвърли всичко – репутацията, парите, съпруга си, бъдещето си – за Вита. Но Вита искала да се вкопчи в това, което имала.

Влюбените се разделили, събрали се отново, после се разделили още веднъж. Това била рецепта, която се повторила още няколко пъти през следващите години, но колелата бавно се разпадали от връзката.

Заради аферата Вайълет и Денис се разделили, но Вита и Харолд не.

Г-жа Кепел, която държеше кесията, нареди на Вайълет да си намери място за живеене в Италия и накрая тя дойде да живее с майка си във Вила дел'Омбрелино. „Никога нямаше достатъчно мебели и беше истински бял слон, с по две всекидневни към всяка спалня“, спомня си посетител. „Но що се отнася до Алис Кепел, това беше Бъкингамският дворец“.

The scandalous love story of Queen Camilla's great-aunt Violet and her lesbian lover Vita Sackville-West https://t.co/vHNqYGSQHr