Как един от най-противоречивите съюзници на Тръмп се превърна в един от най-сигурните кандидати за кабинета му

П ам Бонди е на път да получи неочаквано утвърждаване от Сената за главен прокурор, като дори някои демократи в Сената се присламчват към адвокат, който някога е помагал на Доналд Тръмп да се опита да саботира изборите през 2020 г.

Очаква се пътят ѝ към ръководството на Министерството на правосъдието, който преминава през двудневни изслушвания за утвърждаване, започващи в сряда пред сенатската комисия по правосъдие, да бъде безпроблемен. Това до голяма степен се дължи на факта, че има по-сериозни обвинения, които тормозят други кандидати, и че изборът на главен прокурор преди нея, бившият депутат от ГП на Флорида Мат Гаетц, беше силно противоречив и принуден да се оттегли.

Бонди също така е предприела привидно ефективна офанзива на обаяние с демократите в Сената, някои от които вече търсят общи позиции в области на политиката като преразглеждане на системата на наказателното правосъдие и антитръстовите закони.

„Имах добра среща с нея. Тя беше много директна, много отзивчива, има много опит“, заяви сенаторът демократ от Върмонт Питър Уелч, член на сенатската комисия по правосъдие.

Ръководенето на Министерството на правосъдието от лоялен на Тръмп е сред най-големите опасения на демократите, тъй като бъдещият президент обеща да преследва възмездие срещу политическите си противници и по време на първия си мандат уволни главните прокурори, които не се подчиняваха на неговите заповеди. А Бонди е един от тези лоялни кадри, тъй като представляваше Тръмп по време на първия процес за импийчмънт и подпомагаше усилията да се обърне победата на президента Джо Байдън в Пенсилвания през 2020 г.

Въпреки това демократите до голяма степен са решили, че Бонди има основните качества да служи като най-висшия служител на правоприлагащите органи в страната, който ще отговаря за прилагането на регулаторната програма на Тръмп и ще защитава неговите изпълнителни действия в съда. Като се има предвид, че демократите не разполагат с гласове в контролирания от републиканците Сенат, за да провалят едностранно която и да е кандидатура на Тръмп, те са съгласни, че Бонди не си заслужава колективните усилия да бъде дискредитирана.

Високопоставен сътрудник на Демократическата партия в Сената, на когото е предоставена анонимност, за да сподели частната стратегия на партията, заяви, че се очаква демократите в комисията да използват трибуната си, за да преследват до голяма степен самия Тръмп, за разлика от миналото на Бонди, което включва служба като главен прокурор на Флорида.

„Няма съмнение, че тя има съответния опит в управлението на едно от най-големите щатски министерства на правосъдието в нашата страна“, заяви демократът от сенатската комисия по правосъдие Крис Кунс от Делауеър. „Тя е била избирана два пъти за главен прокурор. Тя е управлявала много голяма щатска служба на главния прокурор.“

Кунс, който заяви, че е готов да гласува за нейното утвърждаване, противопостави досието на Бонди на това на човек като Пийт Хегсет, номиниран от Тръмп за ръководител на Министерството на отбраната - бивш офицер от Националната гвардия и лично от телевизията, който е преследван от обвинения в пиянски разврат и сексуално посегателство.

От 2011 до 2019 г. Бонди е главен прокурор на Флорида, където се бори за запазване на забраната за гей бракове в щата и за отмяна на Закона за достъпното здравеопазване. След това тя напуска държавната администрация, за да стане корпоративен лобист за гиганта Ballard Partners и да съпредседателства Центъра за право и справедливост към Института за политика „Америка на първо място“ - мозъчен тръст, който работи за разработване и социализиране на политики за второто президентство на Тръмп.

Nominee for AG, Pam Bondi’s Opening statement:



“If confirmed, I will fight every day to restore confidence and integrity to the Department of Justice and each of its components. The partisanship, the weaponization will be gone. America will have one tier of justice for all.” pic.twitter.com/NujZZr6Rlc