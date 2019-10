Washington Examiner: Русия преписва историята на Втората световна война

Н яколко акаунта в Туитър, принадлежащи на Министерството на външните работи на Русия, пускаха фалшиви истории за участието на Съветския съюз във Втората световна война в рамките на това, което мнозина експерти тълкуват като опит да се оправдаят сегашните действия на Кремъл. Това пише американското издание Washington Examiner в материал, представен без редакторска намеса.

"Руските акаунти пуснаха хаштаг "TruphAbout WWII" на 19 август, т.е. четири дни преди 80-годишнината от подписването на пакта Молотов-Рибентроп – договор за ненападение между Съветския съюз и Нацистка Германия. В този договор има допълнителен секретен протокол, който по същество разделя Европа на съветска и нацистка сфери на влияние. Това, както твърдят учените, довежда до началото на Втората световна война. Съветският съюз отричаше съществуването на този секретен протокол.

"Опитът на Русия да пренапише историята на ВСВ се вписва прекрасно в прокарването на теорията на Русия, че Западът я е обкръжил от всички страни", обяснява Кариса Нитше от Центъра за нова американска сигурност.

"А след това тази теория се използва, за да оправдае агресивните действия на Москва". Руските акаунти в "Туитър" направиха опит да препишат историята на този пакт, настоявайки, че всъщност Съветският съюз бил принуден да подпише този договор – тоест, тогава изобщо не е ставало въпрос за самоцелно решение да се сключи взаимно изгодна сделка с Хитлер.

Тези "туитове" напълно пренебрегват факта, че този пакт фактически разделя Европа на сфери на влияние. Авторите им хвърлят цялата вина на Запада и се опитват да омаловажат значението на договора".

"Русия се позовава на Мюнхенското споразумение от 1938 година, за да обясни защо на Съветския съюз му се е наложило да обедини сили с Германия в рамките на Пакта Молотов-Рибентроп от 1939 година. Русия твърди, че Мюнхенското споразумение – договор между Обединеното кралство, Германия, Франция и Италия да се предаде чехословашката Судетска област на Германия – е доказателството, че западният свят е оплитал заговори против нея, защото Съветският съюз не е участвал в тази спогодба“, пояснява Нитше. "Русия твърди, че по този начин Съветският съюз е бил обкръжен от западните сили и е бил принуден да се обедини с Нацистка Германия, за да се защити. По същия начин Москва заяви, че именно Западът е провокирал нахлуването в Крим".

Анализатори от лабораторията за цифрова криминалистика на Атлантическия съвет откриха първоначалния "туийт", който стартира хаштага #TruthAboutWWII. Той се появи на страницата на руската мисия на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). Разпространението на този хаштаг бе активно подпомогано от руското посолство в САЩ и руската мисия в ЕС.

📢 @RF_OSCE launches a series of Twitter publications with the hashtag #TruthAboutWWII, dedicated at this stage to the international law prerequisites for the start of #WWII. Do not miss it! #TrueHistory pic.twitter.com/Uv9OgVig5S