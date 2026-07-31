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Защо малкият испански ексклав Сеута е в центъра на миграционната криза в Европа

Малката територия на Испания е единствената сухопътна граница между Африка и Европейския съюз

31 юли 2026, 12:33
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  • Сеута е малка испанска територия в Северна Африка, но като част от ЕС се превръща в ключова входна точка за мигранти, които се опитват да достигнат Европа през границата с Мароко.
  • Хиляди мигранти периодично правят опити да преминат през оградите или да преплуват крайбрежните зони, като някои от тези опити завършват трагично със смъртни случаи.
  • Значението на Сеута е не само миграционно, но и политическо - Мароко оспорва испанския контрол над територията, а граничните кризи често се влияят от отношенията между двете държави.

На картата Сеута почти не изглежда като нещо значимо. Това е малък участък земя на северното крайбрежие на Африка, заобиколен от Мароко от едната страна и Средиземно море от другата. Но именно местоположението ѝ я е превърнало в една от най-чувствителните точки в миграционната криза в Европа.

Испания наскоро изпрати войници в Сеута, след като хиляди мигранти преминаха на територията от Мароко. Някои от тях се опитаха да заобиколят граничните съоръжения, плувайки покрай тях. Други се изкачиха по оградите или намериха начини да преминат през тях.

Стремежът да достигнат Сеута доведе до трагични последици. Според Би Би Си най-малко 15 души са се удавили, докато са се опитвали да стигнат до испанската територия. Ситуацията на границата беше описана като хаотична.

Рашид Сбихи, който оглавява асоциация, представляваща служители на испанската Гражданска гвардия в Сеута, заяви пред „Асошиейтед прес“, че хиляди мигранти са преминали границата и че тя е „напълно рухнала“.

За хората, които наблюдават случващото се отдалеч, това може да изглежда като изолиран граничен инцидент. Но историята на Сеута е свързана с много по-голям проблем, продължаващата от години борба около миграцията към Европа.

  • Какво представлява Сеута?

Най-лесният начин да се разбере какво е Сеута, е тя да бъде представена като част от Испания, разположена в Африка. Територията се намира на северното крайбрежие на континента и има сухопътна граница с Мароко.

Въпреки че географски се намира в Африка, Сеута е испанска територия и е част от Европейския съюз.

И именно това е причината тя да има толкова голямо значение за мигрантите. Преминаването в Сеута означава достигане до територия на ЕС. За човек, изминал хиляди километри в търсене на сигурност, работа или по-добър живот, тази граница може да представлява разликата между това да бъде извън Европа и да бъде вътре в нея.

Сеута не е единствената испанска територия с подобно положение. Мелиля, друг испански ексклав на средиземноморското крайбрежие на Мароко, също има сухопътна граница с Африка. Заедно двата ексклава представляват единствените сухопътни граници между Африка и Европейския съюз.

  • Защо толкова много мигранти се опитват да достигнат Сеута?

Няма само една причина. Някои мигранти търсят работа и по-добри условия за живот. Други са напуснали родните си страни заради бедност, насилие или нестабилност.

До момента, в който достигнат Мароко, много от тях вече са изминали дълъг път и са поели огромни рискове.

Заради необичайното си местоположение Сеута се превръща във възможен вход към Европа. Но границата от години е източник на напрежение.

През май 2021 г. повече от 10 000 мигранти влязоха в Сеута в рамките само на два дни. Внезапният наплив се случи, след като Мароко облекчи граничния контрол по време на дипломатически спор с Испания за Западна Сахара, според „Ню Йорк таймс“.

Този случай показа колко бързо политическо разногласие между две държави може да се превърне в сериозна миграционна криза на място.

  • Сложната история на Сеута

Зад територията стои дълга и сложна история. Сеута е под испанско управление от 1580 г. и днес има население от около 85 000 души.

В града живеят християни и мюсюлмани, както и хора с испански и марокански произход.

Самата граница е част от ежедневието. Много марокански работници редовно преминават в Сеута заради работа.

В същото време Мароко не признава претенциите на Испания върху Сеута или Мелиля. Страната смята и двете територии за мароканска земя, която е под окупация.

Така още преди нова група мигранти да достигне границата, Сеута вече се намира в центъра на дългогодишен политически спор.

  • Как мигрантите се опитват да преминат границата?

За много хора, които се опитват да достигнат Сеута, пътуването започва в Мароко.

Град Фнидек, разположен на около пет километра от испанската територия, е едно от местата, където мигранти се събират преди опит за преминаване. Други се насочват към Белиунеш, близко село, откъдето маршрутът до Сеута е по-кратък.

Следва най-опасната част.

Някои мигранти се опитват да плуват покрай брега и да заобиколят преградите, които разделят Мароко от Сеута. Други се втурват към граничната ограда, опитвайки се да я изкачат или да я пробият с помощта на инструменти.

Това е опасно пътуване, особено за хората, които влизат във водата.

Смъртните случаи, регистрирани при последния опит за преминаване, отново поставиха човешко лице на криза, която често се обсъжда единствено чрез числа, граници и правителствени политики.

За Испания Сеута е труден проблем без лесно решение. Това е граница на Европейския съюз, но разположена в Северна Африка. Тя се намира близо до Мароко и силно зависи от сътрудничеството със съседната държава, докато самото Мароко оспорва испанските претенции върху територията.

А за мигрантите Сеута може да изглежда като врата към Европа.

Именно това продължава да привлича хора към нейната граница, въпреки оградите, силите за сигурност и, трагично, рисковете, които поемат в опит да преминат.

Източник: timesofindia    
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