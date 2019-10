Защо има протести в Ирак и кой седи зад тях

Н ачалото на октомври беше кърваво за Ирак. Протестиращи в централната част на столицата Багдад бяха атакувани с брутална сила от силите за сигурност, след като демонстрациите поставиха премиера Адел Абдул Махди в критична ситуация за бъдещето на правителството му.

Една година след формирането на сегашния кабинет, иракските политици са изправени пред вълна от протести, продиктувани от лошите икономически условия в страната. Пета по залежи на петрол държава, Ирак има дефицит от близо 24 милиарда долара, а безработицата удари 25%. Използването на сила допълнително разгневи протестиращите.

На 2 октомври анализатори и интелектуалци от всички движения и партийни цветове призоваха правителството да спре с използването на сила, след като предишната нощ бяха убити двама души, а десетки бяха ранени. Часове по-късно, протестите продължиха, а до 3 октомври вече има 13 жертви и стотици ранени, 40 от които членове на силите за сигурност. Междувременно, държавата потъна в тъмнина, след като властите спряха достъпа до интернет, а последните кадри, дошли от Ирак, показваха запалени гуми и скандиращи протестиращи, както и изстрели, идващи от полицията и членовете на милициите Хашд ал Шааби.

• At least 13 killed

• Hundreds injured

• Indefinite curfew imposed

• Near-total internet shutdown



The latest on Iraq's anti-government protests: https://t.co/yMRPFKqTAy pic.twitter.com/SabK29YZEN — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 3, 2019

Кой седи зад протестите?

На първо време, трябва да се спомене, че това не е първата вълна от демонстрации, заляла Ирак през последните години. От 2016 г. насам има най-малко три подобни кризисни ситуации, като всички – включително сегашната – са провокирани от икономическата ситуация в страната и обвиненията в корупция и злоупотреба с власт. Като епицентър на протестите през последните години се счита Южен Ирак, който традиционно е бастион на всички правителства след падането на режима на Саддам Хюсеин през 2003 г.

Един от най-засегнатите градове е Басра, където въпреки мащабната петролна индустрия, местните хора често остават без достъп до електричество и чиста питейна вода. Главна причина за това е провалът на администрация при прилагане на нужни реформи и завършването на инфраструктурни проекти.

През последната година избухваха няколко пъти спонтанни протести, но утихваха бързо. Сунитските градове като Мосул или Тикрит като цяло не участват в демонстрациите, а за основна причина за това анализаторите посочват страха на местните да не бъдат определени за симпатизанти на Саддам или на джихадистката групитовка „Ислямска държава” , въпреки че и жителите на тези градове споделят същите несгоди като техните съграждани в Южен и Централен Ирак. Политическата реторика в страната често използва този мотив на обвинение в принадлежност към екстремистки групи, за да раздели протестния лагер на религиозна основа.

И все пак, сигнали за съпричастност има и извън Южен Ирак. Също така, демонстрациите този път ескалираха в Багдад, а не в Басра, което допълнително придаде тежест на ситуацията. Силите за сигурност не успяха да спрат протестиращите и се обърнаха към мощните проирански милиции Хашд ал Шааби, които от парламентарните избори през 2018 г. участват със своя партия в управлението на страната. Това изнерви демонстрантите, които на няколко места запалиха ирански знамена. Иран е един от най-важните търговски партньори на Ирак, а също така и страната с най-голямо влияние в днешен Ирак.

Update: #Iraq has now been largely cut off from the world for 12 hours following the outbreak of mass-protests; real-time network data show ~75% of country including #Baghdad remain offline (excl. autonomous regions); curfew now in effect 📉



📰 https://t.co/7GF42YLDWU pic.twitter.com/kOB4DQvI9V — NetBlocks.org (@netblocks) October 3, 2019

В Ирак има две теории за това как са организирани протестите. Според част от анализаторите, демонстрациите са спонтанни и нямат лидерство, тъй като младежите, съставляващи голяма част от недоволните, се страхуват исканията им да не бъдат яхнати от политически лидери. Според другата теория, протестиращите са организирани през Координационни комитети, съставени от академици, студенти, членове на младежки движения и кланови лидери. В случая, става дума за Координационните комитети, които задвижиха масовите протести в Ирак през февруари 2011 г.

Какви са исканията на протестиращите?

Основната част от исканията са свързани с подобряване на обществените услуги и жизнения стандарт. Въпреки че Ирак е в топ пет на страните с големина на петролните залежи, правителствата не успяват да се справят с разпределението на приходите от петролната индустрия. Тазгодишният бюджет на Ирак е от над 111 милиарда долара, но той е силно критикуван, че не отговаря на реалностите в страната. В момента безработицата е 25%, а дефицитът е от близо 24 милиарда долара.

Друга част от исканията са свързани с нелегалната търговия с оръжия, която застрашава сигурността на цивилните, колапсът на образователната система, честите отвличания в част от градовете, където има активност на „Ислямска държава” и местни мафиотски структури, и използването на религията като инструмент от властите. В процеса на засилване на демонстрациите се появиха и анти-ирански лозунги, свързани с намесата на Иран във вътрешната политика на Ирак. Пример е Басра, където много от услугите на местната администрация, зависят от Иран.

ВИЖТЕ СНИМКИ ОТ СБЛЪСЪЦИТЕ В ГАЛЕРИЯТА НИ

Третата част от исканията са свързани с отстраняването на най-висшия военен командир в страната. Премиерът Адел Абдул Махди отстрани генерал Абдул Уахаб ал Саади от поста на ръководител на елитните контратерористични звена и го назначи в Министерството на отбраната без да бъде дадено обяснение за промяната. Ал Саади и контратерористичните сили седяха в основата на американската коалиция за изтласкването на „Ислямска държава” от иракските провинции. Решението за отстраняването на генерала създаде спекулации, че иракски политици подкрепени от Иран, не се чувстват комфортно с нарастващата популярност на военния командир.

Каква роля играят младите в Ирак?

Младежите имат основна роля в протестната вълна. Хаштагът #Nazel_akhod_haki (протестирам за своите права), организира демонстрации още на 1 октомври. Младите съставляват 20% от населението на Ирак, но безработицата е голяма: има над 1 милион безработни иракски младежи, а 80% от завършилите наскоро висшисти, са безработни. Междувременно, заради абсурдните политики на правителството, общо 10 000 фабрики и заводи бяха затворени, докато предоставяха близо половин милион работни места.

Как реагира политическият елит на протестите?

Важни политически играчи като Комунистическата партия и движението на духовника Муктада Садр отказаха да се присъединят към протестите, но призоваха за разследване на използването на сила от полицията и милициите.

Премиерът Абдул Махди също поиска разследване на смъртните случаи, но неговата популярност е много ударена предвид действията на властите със спирането на онлайн достъпа, обявяването на вечерен час и извънредно положение в част от страната. Премиерът също така отказа да заклейми решенията на силите за сигурност, наричайки ги „герои“. Демонстрантите бяха описани като „немирни демонстранти“, инфилтрирали тълпите с „лозунги, които са наказуеми по закон и заплашват социалния мир и ред“.

The tension has been exacerbated by a near-total internet shutdown, the closure of government offices and at least one overnight explosion that hit the Green Zonehttps://t.co/wHMDkCU42S — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 3, 2019

Най-вероятно политическата криза ще продължи по райони, включително в столицата Багдад.

Използването на брутална полицейска сила и намесването на проиранските милиции допълнително засили антиправителствените настроения. Основното искане прерасна в премахване на сегашния кабинет и установяване на временно правителство под егидата на ООН. За момента политическия елит в лицето на премиера, не дава признаци да се съобрази с исканията на улицата.

