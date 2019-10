Кървави протести в Ирак, жертви и стотици ранени

Н ад 200 души бяха ранени, а поне 2 – убити при сблъсъци със силите за сигурност по време на протестите в Багдад и провинциите на Ирак, а органите на реда използваха сълзотворен газ, водно оръдие и гумени куршуми, за да разпръснат тълпата.

Хората излязоха на протест срещу безработицата, корупцията и лошите обществени услуги,

отбелязва агенция Ройтерс (Reuters). Според изявление на правителството и според говорител на здравното министерство 40 от ранените са от силите за сигурност.

ВИЖТЕ СНИМКИ ОТ СБЛЪСЪЦИТЕ В ГАЛЕРИЯТА НИ

В правителственото съобщение се казва, че „група подстрекатели на протестите” са отговорни за насилието, а органите на реда работят, за да осигурят безопасността на онези, които протестират мирно.

Protests in Baghdad, Iraq. Rampant corruption of a very rich country that survives on the state doling out benefits and salaries for little productivity. A once thriving industrial base butchered by Iranian imports pic.twitter.com/JwjB0lcE6o