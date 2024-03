Отровен коктейл: Защо хората се къпят в една от най-мръсните реки в света

Т ежки метали и пестициди, паразити и фекалии: този отровен коктейл се носи във водите на свещената река Ганг. Защо въпреки това много индийци всеки ден влизат във водите на реката и дори пият от тях?

Слънцето изгрява над река Ганг във Варанаси. Часът е 5:45, а Вишвамбхар Натх Мишра влиза във водите на най-свещената индийска река. Той се потапя точно шест пъти и отпива две глътки от водата. След това се моли на бога на слънцето. Мъжът изпълнява този ритуал всяка сутрин.

Мишра има особена връзка с най-дългата река в Индия, разказва Оливер Майер, цитирана от Deutsche Welle .

Той е свещеник, професор по инженерство и ръководи организация, която се грижи за чистотата на реката. "Ние вярваме в силата на Ганг. За мен реката е чиста. Въпреки цялото замърсяване”, уверен е Мишра.

Ганг е една от най-мръсните реки в света

Река Ганг осигурява около 40 процента от водата за населението на Индия, разказва кореспондентът на АРД Оливер Майер. Според различни изследвания обаче това е една от най-мръсните реки в света.

"Само във Варанаси отпадните води се изтичат в реката на 22 различни места, без да бъдат филтрирани", обяснява Удай Кант Чаудхари от Института за управление на Ганг. “Това позволява на голям брой замърсители да навлязат в Ганг”, допълва мъжът.

Във Варанаси учените са открили на някои места изключително високи нива на тежки метали като олово и живак. Открити са и многобройни патогени като бактерии, вируси и паразити, които водят до сериозни здравословни проблеми. Освен това има различни химикали, включително пестициди, разтворители и масла, които се вливат в Ганг и трайно замърсяват водата.

