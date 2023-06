Бетонен мост в Индия се срути за втори път (ВИДЕО)

Ч етирилентов бетонен мост над река Ганг в източния индийски щат Бихар, се срути за втори път в рамките на малко повече от година, което отново повдига въпроси за качеството на строителството му. Това предаде CNN.

На видео се вижда как 3-километровият мост се срутва драматично в реката в неделя, изпращайки шлейф от отломки и прах в небето и вълни, които се носят по свещената река.

Мостът Султангандж се срути два пъти от началото на строителството през 2017 г., като първият път беше през април миналата година преди катастрофалния провал в неделя. Не е ясно защо мостът се е срутил миналата година и дали тези проблеми са били отстранени.

Тълпи от хора на брега на реката се виждат да снимат моста и да крещят, докато той се срутва. CNN не успя да потвърди съобщенията за пострадали.

В понеделник главният министър на Бихар Нитиш Кумар заяви, че е разпоредил разследване на инцидента.

