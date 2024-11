Как уличното куче Лайка влезе в историята на Космоса, но така и не се върна на Земята

К учето Лайка заема специално място в историята на космическите изследвания. Това смело куче от Москва стаlа първото живо същество, което обикаля Земята, отбелязвайки важен етап в пътуването към Космоса. Поради ограничените технологии и изследвания, с които учените разполагат по онова време, за хората не е било възможно да извършват космически пътешествия.

(Видеото е архивно!)

Лайка, Белка, Стрелка и Циган: Знаете ли кои са те

Вследствие на това учените от Съветския съюз избират животни за обекти на пионерските космически експерименти.

Историята на Лайка обаче не е само едно научно постижение, но и дълбока саможертва от епохата на Студената война.

Исторически контекст Космическият полет на Лайка се осъществява в период на силна конкуренция между Съветския съюз и Съединените щати, известен като Космическа надпревара. След успешното изстрелване на "Спутник 1", първият изкуствен спътник, Лидерът на Съветския съюз Никита Хрушчов се стреми към още едно голямо постижение, което да съвпадне с 40-годишнината от Октомврийската революция. По това време пътуването в Космоса и междупланетните изследвания все още са в зародиш и са извън обсега на човешките възможности поради технологични ограничения. Така животните се превръщат в първите космически пътешественици.

Подбор и обучение на Лайка

Лайка е тригодишно женско куче, отчасти самоед, отчасти териер, от улиците на Москва. Учените предпочитат бездомни кучета за тази цел. Тъй като ги смятали за доста издръжливи и за животни, които вече са развили необходимата устойчивост, за да оцелеят в такива условия. От своя страна, подготовката на Лайка за пътуване в Космоса била доста трескава.

Тя била обучавана да яде специална желирана храна, да понася тясното пространство на космическия кораб, а също и да понася въртенето на центрофуга, за да се симулират някакви гравитационни промени, с които ще се сблъска.

Пътуване в Космоса На 3 ноември 1957 г.

Лайка, куче на борда на „Спутник 2“, влиза в историята като първото живо същество, изстреляно в Космоса. Целта на тази мисия е да се оцени възможността за изпращане на жив организъм в орбита и да се проучи физиологичното въздействие на космическото пътуване.

Laika, the first dog in space. No provisions were made for her return, and she died there, 1957 pic.twitter.com/C1db0iL9Es — Historic Vids (@historyinmemes) October 22, 2024

Светът е запленен от това събитие, което отбелязва важен момент в изследването на Космоса.

Радостта обаче е мимолетна, тъй като мисията завършва трагично с живота на Лайка.

Въпреки мрачния си край, пътуването на Лайка остава трогателна глава в историята на космонавтиката.

Трагичен край

Полетът на Лайка е с еднопосочен билет. Не е имало планове за връщането на кученцето, тъй като по време на изстрелването на борда не е имало технология, която да осигури връщането му обратно на Земята. Съветските доклади по онова време показват, че Лайка е оцеляла в орбита няколко дни, но според докладите по-късно е установено, че тя всъщност е умряла в рамките на часове след изстрелването поради прегряване и стрес.

В продължение на десетилетия действителните обстоятелства на смъртта ѝ остават засекретени.

Наследство и отражение

В замяна на това жертвата на Лайка не е напразна. Нейната мисия предоставя безценни данни за бъдещи космически полети на хора. Всъщност, въпреки етичните противоречия, свързани с използването на животни за подобни експерименти, пътуването на Лайка напомня на първите изследователи на Космоса за риска и неизвестността. Днес Лайка се помни като герой пионер, който става първият пътник на космически кораб в Космоса.

Today in 1957, the Soviet Union launched a part-Samoyed terrier named Laika into space. Laika was the first being to travel into orbit but she did not survive the flight. The technology to safely return payloads did not yet exist. The story of Laika: https://t.co/AjJ7loQeXx pic.twitter.com/JsZZ0u7rYL — National Air and Space Museum (@airandspace) November 3, 2024

Какви други животни са били изпращани в Космоса?

Освен кучето Лайка, няколко животни са допринесли за успешни космически мисии. Плодовите мушици са първите животни в Космоса през 1947 г., които изучават космическата радиация.

Маймуни, като Алберт II, достигат космоса през 1949 г., а шимпанзето Хам ги последва през 1961 г., проправяйки пътя на човешките полети.

Съветските кучета Белка и Стрелка безопасно обикалят Земята през 1960 г.

Костенурките обикалят Луната на борда на „Зонд 5“ през 1968 г. Мишки обикалят Луната на борда на "Аполо 17" през 1972 г.

Паяци и риби се присъединяват към мисиите на „Скайлаб“, а през 1990 г. на „Мир“ се излюпват яйца на японски пъдпъдъци. Тези мисии предоставиха данни от решаващо значение за изследването на Космоса от хора.

