Бившият президент на Бразилия се яви в съда, отрече заговор за преврат

Б ившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро се яви вчера за пръв път във Върховния съд и отрече да е участвал в предполагаем заговор за оставане на власт и отмяна на резултатите от изборите през 2022 г., предаде Асошиейтед Прес.

Много бразилци следяха делото, което беше излъчено онлайн. Страната беше разтърсена от бунта през януари 2023 г., при който Върховният съд, Конгресът и президентският дворец бяха нападнати и опустошени.

