Кевин Спейси се явява доброволно пред съда за сексуалните посегателства

А ктьорът Кевин Спейси заяви, че „ще се яви доброволно“ в съда в Обединеното кралство по четири обвинения за сексуално насилие и едно обвинение за „принуждаване на лице да участва в сексуална дейност без съгласие“.

Актьорът направи изявление пред „Добро утро, Америка“, в което подчерта, че е „уверен“, че може да докаже своята невинност. Ако Спейси не се появи доброволно в Обединеното кралство, британските власти планират да искат официалното екстрадиране на актьора от САЩ. Спейси може да бъде официално обвинен само след ареста му в Англия или Уелс.

Говорител на Спейси предаде думите му пред „Добро утро, Америка“: „Много оценявам изявлението на Кралската прокуратура, в което те внимателно напомниха на медиите и обществеността, че имам право на справедлив процес и съм невинен, докато не се докаже противното. Въпреки че съм разочарован от решението им да продължат напред, аз ще се явя доброволно в Обединеното кралство и ще се защитя срещу тези обвинения, за които съм уверен, че ще докажат моята невинност."

Британската прокуратура: Кевин Спейси е обвинен в сексуални престъпления

Решението за повдигане на обвинение срещу Спейси във Великобритания беше разкрито на 26 май от Прокуратурата на Обединеното кралство (CPS), която прекара повече от година в преглед на досие, предадено им от полицията.

„CPS разреши наказателно обвинение срещу 62-годишния Кевин Спейси за четири обвинения в сексуално посегателство срещу трима мъже“, каза Розмари Ейнсли, ръководител на отдела за специални престъпления на CPS. „Той също е обвинен в подтикване на лице към сексуална активност без съгласие. Обвиненията са след преглед на доказателствата, събрани от столичната полиция при нейното разследване. Кралската прокуратура напомня на всички заинтересовани, че наказателното производство срещу г-н Спейси е активно и че той има право на справедлив процес."

Смята се, че поне някои от обвиненията произтичат от времето на Спейси в театъра "Old Vic" в Лондон, където той е бил артистичен директор от 2004-2015 г. След обвиненията в сексуално посегателство срещу актьора в САЩ театърът предприе вътрешно разследване, което според BBC доведе до изявата на 20 жертви, които твърдят, че той се е държал неадекватно с тях.

JUST IN: Kevin Spacey said Tuesday he plans to "voluntarily appear" before British courts to defend himself against four charges of sexual assault authorized against the actor last week. https://t.co/9CBnC2CpDo