Заради изчезналия американски войник: САЩ са влезли в контакт със Северна Корея

С лед седмици на мълчание Пхенян е отговорил на запитванията на САЩ относно изчезнал американски войник, съобщи правителството на САЩ, предадоха световните агенции.

"Мога да потвърдя, че Корейската народнодемократична република (КНДР) е отговорила на Командването на ООН", заяви говорителят на американското министерство на отбраната Пат Райдър и препрати журналистите към тази институция за повече подробности. По думите му Северна Корея по същество само е потвърдила, че е получила искането на САЩ за информация по въпроса.

Преди това обаче Пхенян е игнорирал всички опити на САЩ да се свържат с него, според американски медийни информации.

Случаят с младия американски войник, преминал в Северна Корея, от седмици предизвиква недоумение у наблюдателите. Според източници от Пентагона войникът е завършил мисията си и е трябвало да се върне у дома, след като е прекарал известно време в южнокорейски център за задържане. Той е бил заплашен от "допълнителни административни мерки" в САЩ.

