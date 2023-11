Заради "Ел Ниньо": 2023 г. е напът да се превърне в най-топлата година

П риродният феномен "Ел Ниньо" ще продължи поне до април 2024 г., предаде Ройтерс, като цитира Световната метеорологична организация (СMO).

Температурите ще продължават да се повишават в годината, която вече е напът да се превърне в най-топлата, откакто се води статистика.

New analysis from NASA shows that major flooding in cities along the West Coast could become a serious problem if a strong El Niño develops this winter, which is widely expected. ☔️🌧️ https://t.co/MStR6LXFWC pic.twitter.com/KXjFn7NcCB

От СМО заявиха, че има 90 процента вероятност "Ел Ниньо" да продължи и през зимата в северното полукълбо. Подобна прогноза беше направена миналия месец от правителствени представители в САЩ.

"Ел Ниньо" води до затопляне на температурата на повърхността на океана в източната и централната част на Тихия океан, като може да предизвика екстремни метеорологични явления - от горски пожари до тропически циклони и продължителни засушавания.

Явлението вече предизвиква бедствия по света, като се очаква залогът да бъде по-голям на пазарите в развиващите се страни, които са по-силно изложени на колебанията в цените на храните и енергията.

El Niño is expected to last until at least April 2024. It is expected to fuel temperature increases and exacerbate extreme weather and climate-events, like heatwaves, floods and droughts.

New WMO Updatehttps://t.co/l5VJXkRf5K#StateofClimate #EarlyWarningsForAll pic.twitter.com/PnagiJVUQU