Заподозреният за изчезването на Мади Маккан живее на палатка в гората (ВИДЕО)

П роследиха местонахождението на Кристиан Брюкнер – мъжа, когото германската полиция заподозря в отвличането на тригодишната Маделин Маккан в Португалия през 2007 г., съобщи ITV News.

Той живее в палатка в гориста местност в Северна Германия, след като е бил изгонен от държавни жилища, хотели и хостели заради протести на разгневени местни жители.

Екипът на ITV News установи условията, в които живее, и го засне да провежда разговор в гъста гора, до палатка с брезентово покритие, велосипед, спален чувал, вода и наполовина изядени буркани с храна. Когато Брюкнер беше попитан за Маделин Маккан, той реагира остро и изключи микрофона на камерата.

47-годишният Кристиан Брюкнер беше освободен от затвора в Германия по-рано тази година, след като излежа седемгодишна присъда за изнасилването на 72-годишна жена в Португалия през 2005 г. Той има и предишни присъди за сексуално насилие над деца и трафик на наркотици. Брюкнер е под непрекъснато наблюдение от германската полиция – екип от осем служители под прикритие следят всяко негово движение на шестчасови смени през целия ден. Той носи електронна гривна на глезена, която изпраща GPS локацията му до властите, и използва два мобилни телефона – единият му е предоставен от полицията за постоянен контакт, а другият е личен.

След освобождаването си той се мести от град на град, опитвайки се да избегне въпросите за предполагаемата му роля в изчезването на Маделин Маккан.

В последното му местонахождение ITV News установи, че Брюкнер разполага с екип от помощници, които му доставят провизии, което му позволява да остане незабелязан от обществеността. В края на пътека, водеща към гората, където се укрива, немаркирана полицейска кола е явният знак, че той е в района. В един от случаите автомобилът ускорил и се отдалечил от мястото – индикация, че Брюкнер е напуснал лагера.

Той действително беше напуснал мястото с велосипеда си, използвайки горски път, недостъпен за патрулния автомобил.

При завръщането си в гористия район екипът на ITV News видя Брюкнер и отново го попита за Маделин Маккан.

ITV News многократно е отправяло молби за интервю с Брюкнер чрез негови представители. Адвокатът му Филип Маркуорт заяви, че клиентът му няма да „отговаря на никакви въпроси относно висящи дела. Това включва всякакви въпроси относно изчезването на Мади Маккан“.

Той добави, че Брюкнер „изобщо не е длъжен да се явява в полицията“.

Полицаите под прикритие бяха наясно с присъствието на журналистите и им позволиха да влязат в гората, а Брюкнер знаеше, че медиите са наблизо.