П олицията, разследваща случая с изчезването на Маделин Маккан, откри дрехи и кости при разкопки в Португалия.

Смята се, че миналата седмица детективите са напуснали мястото край Прая да Луз разочаровани, след като тридневното претърсване изглеждало безрезултатно.

Въпреки това, германски медии съобщават, че органите на реда възлагат надежди на колекция от малки фрагменти, открити по време на разкопките. Предполага се, че те може да имат връзка с основния заподозрян — Кристиан Брюкнер.

38-годишна жена е къмпингувала в миналото в района – територия, свързвана с Брюкнер, която се намира в близост до мястото, където през 2007 г. малката Мади е отседнала с родителите си.

По време на операцията са открити дрехи и животински кости, които са изпратени в Германия за експертиза. Разследващите се надяват, че тези находки биха могли да предоставят ключова криминалистична връзка, която досега липсва в случая.

Източник съобщава пред вестник Berliner Morgenpost: „Очевидно са намерени няколко предмета, които сега се изследват по-задълбочено от полицията в лабораторни условия. Както информират португалските медии, сред намереното има остатъци от дрехи и кости.“

Официално няма потвърждение дали тези находки имат връзка с изчезването на Маделин, но според източниците това е основната надежда на разследващите.

Претърсването беше подновено, но приключи официално само след три дни – в четвъртък. През първите два дни служителите на реда се фокусираха върху изоставена постройка, използвайки георадар, след като теренът бе разчистен от растителност и отпадъци.

Беше възможно търсенето да бъде удължено до петък при наличие на нови улики, но според информацията не е било открито „нищо съществено“.

Разкопките са инициирани по искане на германските власти в рамките на усилията им да съберат доказателства срещу основния заподозрян - Кристиан Брюкнер. В момента той излежава присъда за изнасилването на възрастна американка в Прая да Луз през 2005 г.

Важно е да се отбележи, че Брюкнер не е обвинен и не е официален обвиняем в случая с Маделин Маккан и отрича всякакво участие.

Откритите животински кости и дрехи за възрастни са единствените потенциално значими улики, които биха могли да помогнат в изграждането на обвинение срещу Брюкнер, но до момента не са установени директни следи, свързани с Мади.

Това ново развитие се случва, след като Брюкнер публично се подигра с разследването, заявявайки, че никога няма да бъде осъден, ако тялото на Мади не бъде открито.

В новооткрити писма той осмива германската полиция и пише: „Прекратяването на разследването ще удари света като бомба.“ Германецът пита саркастично: „Има ли тяло? Не, не, не.“

В писмо, публикувано онлайн от вестник The Sun, заподозреният продължава: „На важните въпроси, решаващите въпроси, никога не може да се отговори. Били ли сме ясно видими — аз или превозното ми средство — близо до местопрестъплението в нощта на инцидента?“

„Има ли ДНК доказателства, че съм бил на местопрестъплението? Има ли ДНК следи от жертвата в превозното ми средство? Притежавам ли предмети със следи/ДНК от жертвата? Снимки? И да не забравяме — има ли тяло? Все още: не, не, не.“

Той добавя: „Не е нужно да си реалист като мен, за да предвидиш, че обвиненията срещу мен няма да издържат и че разследването ще бъде прекратено.“

Брюкнер твърди още, че германската съдебна система никога няма да го осъди, освен ако вината му не бъде доказана извън всякакво съмнение.

