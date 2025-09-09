Случаят „Мади“: Нови разкрития от заподозряна в изчезването ѝ германка

Ж ена, разследвана за изчезването на Маделин Маккан, сподели пред Sky News, че е била шокирана от интереса на полицията към нея.

Преди седем години португалската и британската полиция разследвали германката във връзка с теорията, че Маделин се е събудила, напуснала е семейния ваканционен апартамент в Прая да Луз през отключена врата на терасата и е загинала при катастрофа, след което шофьорът е избягал от местопроизшествието.

Това се случило малко преди Кристиан Б. да бъде определен като основен заподозрян за изчезването на тригодишното британско момиченце през 2007 г. Следващата седмица той се очаква да бъде освободен от германски затвор, след като излежи присъда за изнасилване на възрастна жена в Прая да Луз през 2005 г.

Теорията за бягство и мистериозната германка

През юни португалският вестник Correio da Manha публикува теорията за бягството, без да посочва самоличността на жената. В материала се твърдеше, че разследването е било блокирано, защото германските власти отказали да изпратят детектив под прикритие, който да се сприятели със заподозряната.

Sky News успя да открие германката. Тя заяви, че не е знаела, че е била обект на подозрения. Жената разказа, че по време на изчезването е работела в ресторант близо до плажа, а след работа се е прибрала вкъщи. Британският ѝ партньор, който бил готвач в Ocean Club, сервирал вечерята на семейство Маккан и приятелите им.

„Дори не знам дали е имало катастрофа, защото работех“, казва тя. „Прибрах се в десет и половина, а приятелят ми вече беше у дома.“

Апартаментът им, както и домовете на много други жители, бил претърсен от португалската полиция в първите дни след изчезването. При втори обиск тя се ядосала, когато била помолена да изпразни фризера си, и попитала полицай: „Мислите ли, че съм я нарязала на парченца и ще я ям за вечеря?“

The case of #MadeleineMcCann remains unsolved.



But Sky News has traced the woman at the centre of an investigation into a potential hit-and-run. @skymartinbrunt joins @skynewsniall to explain the case and why suspect Christian B is to be released from prison.



🎧 Listen now — Sky News (@SkyNews) September 8, 2025

Германската полиция също проявява интерес

Години по-късно германските власти се свързали с нея, за да я попитат дали познава Кристиан Б. и дали го е виждала близо до апартамента на семейство Маккан.

„Искаха да знаят дали някога съм виждала този немец в района, където живеех. Други хора явно са виждали микробуса му, но аз никога не съм го виждала“, казва тя.

По думите ѝ немски полицейски комисар ѝ се обаждал няколко пъти в продължение на повече от година, като дори поискал SIM картата от телефона ѝ от времето, когато живеела в Португалия.

Местни медии писаха, че тя може да е управлявала автомобил под наем, но жената категорично отхвърля: „Мислите ли, че аз съм я прегазила? Дори нямах кола по онова време.“

„Операция Грейндж“ и официалната позиция

Семейството на британския ѝ партньор, който вече е починал, разказа, че е било разпитвано от детективи от „Операция Грейндж“ – екипа на Скотланд Ярд, подкрепящ германското и португалското разследване.

Говорител на лондонската полиция коментира: „Продължаваме да подкрепяме семейството на Маделин, за да разбере какво се е случило вечерта на 3 май 2007 г. в Прая да Луз. Това включва съвместна работа с колегите ни в Германия и Португалия.“

„Мислите ни остават със семейството и би било неуместно да коментираме повече, докато разследването продължава.“

As a German suspect in the Madeleine McCann case Christian B is set to be released, Sky News Crime Correspondent Martin Brunt explores a very different theory: did Madeleine McCann die in a hit-and-run? pic.twitter.com/D3aXgpZ57K — Sky News (@SkyNews) September 8, 2025

Кристиан Б. и страховете на местните

В нощта преди изчезването на Маделин родителите ѝ съобщили, че тя се е събудила плачейки, а на следващия ден е попитала къде са били. Това подклажда теорията, че детето е опитало да ги намери.

Майката на Маделин, Кейт Маккан, отхвърля тази версия в книгата си „Маделин“, където пише: „Кое тригодишно дете познавате, което би направило това?“

Полицията изглежда се е отказала от теорията за бягството, след като обвиненията срещу Кристиан Б. започнали да изглеждат по-обещаващи.

48-годишният германец остава основен заподозрян и е предупреден да не се връща в Португалия.

Местни жители, включително британският емигрант Кен Ралфс, го определят като „опасен за обществото“ и „чудовище“.

Revealed: German woman investigated by police probing Madeleine McCann 'hit-and-run' theory https://t.co/SSadWmBLGz — Daily Mail (@DailyMail) September 8, 2025

„Ще бъде завинаги свързан със случая“

Германският прокурор Ханс Кристиан Волтерс заявява, че психиатър е оценил Кристиан Б. като „много опасен“ и с висок риск от рецидив.

Той подчерта: „За нас той остава единственият заподозрян. Продължаваме да смятаме, че е отговорен за изчезването и вероятно за смъртта на Маделин.“

Очаква се германските власти да поискат ограничителни мерки срещу него – електронна гривна, полицейски час, постоянен адрес или забрана за пътуване.

Португалският адвокат Серафим Виейра, който е защитавал Кристиан Б. в предишно дело, смята: „Животът му няма да е лесен – не само заради извършените престъпления, но и защото завинаги ще бъде свързван със случая „Маделин“.“