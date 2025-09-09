Свят

Случаят „Мади“: Нови разкрития от заподозряна в изчезването ѝ германка

Португалската и британската полиция разследваха германката преди седем години, като се фокусираха върху теорията за удар с кола и бягство

9 септември 2025, 11:35
Случаят „Мади“: Нови разкрития от заподозряна в изчезването ѝ германка
Източник: Getty Images

Ж ена, разследвана за изчезването на Маделин Маккан, сподели пред Sky News, че е била шокирана от интереса на полицията към нея.

Преди седем години португалската и британската полиция разследвали германката във връзка с теорията, че Маделин се е събудила, напуснала е семейния ваканционен апартамент в Прая да Луз през отключена врата на терасата и е загинала при катастрофа, след което шофьорът е избягал от местопроизшествието.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sky News (@skynews)

Това се случило малко преди Кристиан Б. да бъде определен като основен заподозрян за изчезването на тригодишното британско момиченце през 2007 г. Следващата седмица той се очаква да бъде освободен от германски затвор, след като излежи присъда за изнасилване на възрастна жена в Прая да Луз през 2005 г.

  • Теорията за бягство и мистериозната германка

През юни португалският вестник Correio da Manha публикува теорията за бягството, без да посочва самоличността на жената. В материала се твърдеше, че разследването е било блокирано, защото германските власти отказали да изпратят детектив под прикритие, който да се сприятели със заподозряната.

Sky News успя да открие германката. Тя заяви, че не е знаела, че е била обект на подозрения. Жената разказа, че по време на изчезването е работела в ресторант близо до плажа, а след работа се е прибрала вкъщи. Британският ѝ партньор, който бил готвач в Ocean Club, сервирал вечерята на семейство Маккан и приятелите им.

„Дори не знам дали е имало катастрофа, защото работех“, казва тя. „Прибрах се в десет и половина, а приятелят ми вече беше у дома.“

Апартаментът им, както и домовете на много други жители, бил претърсен от португалската полиция в първите дни след изчезването. При втори обиск тя се ядосала, когато била помолена да изпразни фризера си, и попитала полицай: „Мислите ли, че съм я нарязала на парченца и ще я ям за вечеря?“

  • Германската полиция също проявява интерес

Години по-късно германските власти се свързали с нея, за да я попитат дали познава Кристиан Б. и дали го е виждала близо до апартамента на семейство Маккан.

„Искаха да знаят дали някога съм виждала този немец в района, където живеех. Други хора явно са виждали микробуса му, но аз никога не съм го виждала“, казва тя.

По думите ѝ немски полицейски комисар ѝ се обаждал няколко пъти в продължение на повече от година, като дори поискал SIM картата от телефона ѝ от времето, когато живеела в Португалия.

Местни медии писаха, че тя може да е управлявала автомобил под наем, но жената категорично отхвърля: „Мислите ли, че аз съм я прегазила? Дори нямах кола по онова време.“

  • „Операция Грейндж“ и официалната позиция

Семейството на британския ѝ партньор, който вече е починал, разказа, че е било разпитвано от детективи от „Операция Грейндж“ – екипа на Скотланд Ярд, подкрепящ германското и португалското разследване.

Говорител на лондонската полиция коментира: „Продължаваме да подкрепяме семейството на Маделин, за да разбере какво се е случило вечерта на 3 май 2007 г. в Прая да Луз. Това включва съвместна работа с колегите ни в Германия и Португалия.“

„Мислите ни остават със семейството и би било неуместно да коментираме повече, докато разследването продължава.“

  • Кристиан Б. и страховете на местните

В нощта преди изчезването на Маделин родителите ѝ съобщили, че тя се е събудила плачейки, а на следващия ден е попитала къде са били. Това подклажда теорията, че детето е опитало да ги намери.

Майката на Маделин, Кейт Маккан, отхвърля тази версия в книгата си „Маделин“, където пише: „Кое тригодишно дете познавате, което би направило това?“

Полицията изглежда се е отказала от теорията за бягството, след като обвиненията срещу Кристиан Б. започнали да изглеждат по-обещаващи.

48-годишният германец остава основен заподозрян и е предупреден да не се връща в Португалия.

Местни жители, включително британският емигрант Кен Ралфс, го определят като „опасен за обществото“ и „чудовище“.

  • „Ще бъде завинаги свързан със случая“

Германският прокурор Ханс Кристиан Волтерс заявява, че психиатър е оценил Кристиан Б. като „много опасен“ и с висок риск от рецидив.

Той подчерта: „За нас той остава единственият заподозрян. Продължаваме да смятаме, че е отговорен за изчезването и вероятно за смъртта на Маделин.“

Очаква се германските власти да поискат ограничителни мерки срещу него – електронна гривна, полицейски час, постоянен адрес или забрана за пътуване.

Португалският адвокат Серафим Виейра, който е защитавал Кристиан Б. в предишно дело, смята: „Животът му няма да е лесен – не само заради извършените престъпления, но и защото завинаги ще бъде свързван със случая „Маделин“.“

Маделин Маккан Изчезване Кристиан Б. Теория за катастрофа с бягство Полицейско разследване Германка
Последвайте ни

По темата

Разпространиха ново видео от боя с шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров

Разпространиха ново видео от боя с шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров

Властите премахват новия графит на Банкси, който шокира Лондон

Властите премахват новия графит на Банкси, който шокира Лондон

Случаят с боя на шефа на полицията в Русе: „Да, България“ настоя за оставки, МВР излезе с позиция

Случаят с боя на шефа на полицията в Русе: „Да, България“ настоя за оставки, МВР излезе с позиция

Съпругът на Кристин Кабот разкри истината за скандала с изневярата на концерта на Coldplay

Съпругът на Кристин Кабот разкри истината за скандала с изневярата на концерта на Coldplay

477 предупреждения за месец: Салмонела и пестициди тровят храната ни

477 предупреждения за месец: Салмонела и пестициди тровят храната ни

pariteni.bg
Skoda Vision O показва умното бъдеще на Octavia, а Epiq ще постигне ценови паритет с ДВГ

Skoda Vision O показва умното бъдеще на Octavia, а Epiq ще постигне ценови паритет с ДВГ

carmarket.bg
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 1 ден
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 1 ден
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 1 ден
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, може ли да сменим ролите днес? – Добре! Ти ще гледаш телевизия, а аз ще ти мрънкам без причина.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Силно земетресение край гръцкия остров Евия, разлюля и Атина

Силно земетресение край гръцкия остров Евия, разлюля и Атина

Свят Преди 45 минути

Трусът е бил усетен 27 минути след полунощ във вторник

Младите таланти на Vivacom: Три истории за смелост, развитие и вдъхновение

Младите таланти на Vivacom: Три истории за смелост, развитие и вдъхновение

Технологии Преди 46 минути

Сред десетките мотивирани участници, три лица изпъкват със своите истории и смелост да излязат извън зоната си на комфорт

Мечки унищожиха пчелни кошери за над 40 хил. лева в Казанлъшко (ВИДЕО)

Мечки унищожиха пчелни кошери за над 40 хил. лева в Казанлъшко (ВИДЕО)

България Преди 1 час

Животните са нанесли сериозни щети и на овощни насаждения

<p>Сенатор плаши американците с радиоактивни скариди и&nbsp;&bdquo;Пришълецът&ldquo;</p>

„Пришълецът“ в Сената: Сенатор Джон Кенеди плаши американците с радиоактивни скариди

Свят Преди 1 час

Скандално предупреждение в Сената: „Ще ви порасне допълнително ухо“

<p>Рейтингът на Макрон рухва</p>

Падането на правителството поставя Макрон на изпитание като никога досега

Свят Преди 1 час

Макрон залага надеждите си на центристки алианс, който да съкрати публичните разходи: задача, в която досега всички негови премиери се провалиха

Франция на ръба: След като парламентът свали Байру, Макрон няма план Б

Франция на ръба: След като парламентът свали Байру, Макрон няма план Б

Свят Преди 1 час

Франция е имала четирима министър-председатели за по-малко от две години

Заявките на есента! 

Заявките на есента! 

Малките неща Преди 2 часа

Септември е новият януари: малките обещания, които наистина можем да спазим

Двама нови зам.-кметове се присъединяват към екипа на Столичната община

Двама нови зам.-кметове се присъединяват към екипа на Столичната община

България Преди 2 часа

Това са Георги Клисурски и Стефан Дъров

<p>Израел призова за пълна евакуация на град Газа</p>

Преди разширяване на военната операция: Израел призова за пълна евакуация на град Газа

Свят Преди 2 часа

Нетаняху отбеляза, че планира да разруши най-малко 50 "терористични кули", които според него се използват от "Хамас"

Апелативен съд потвърди: Тръмп дължи 83 млн. долара на журналистка за клевета

Апелативен съд потвърди: Тръмп дължи 83 млн. долара на журналистка за клевета

Свят Преди 2 часа

Елизабет Джийн Каръл е понастоящем на 81 години

"Аспарух 2025": Институции обединяват сили за мащабно спасително учение

"Аспарух 2025": Институции обединяват сили за мащабно спасително учение

България Преди 2 часа

Целта на учението е повишаване на готовността и координацията между институциите при възникване на морски инцидент

Посрещаме шампиона от US Open Иван Иванов на родна земя

Посрещаме шампиона от US Open Иван Иванов на родна земя

България Преди 2 часа

Иванов спечели трофея в Ню Йорк, след като в исторически първи изцяло български финал надделя със 7:5, 6:3 петия в схемата Александър Василев

,

10 загинали и над 60 ранени: Влак се вряза в автобус в Мексико

Свят Преди 2 часа

Според очевидци, натовареният трафик е причината шофьорът да не може да премине през прелеза навреме

Шампионите Мартин Кънев и Светлин Митев с разкрития за новите участници в “Игри на волята”. Кой ще бъде новият победител?

Шампионите Мартин Кънев и Светлин Митев с разкрития за новите участници в “Игри на волята”. Кой ще бъде новият победител?

Любопитно Преди 3 часа

Те обсъждат впечатленията си от новите участници и споделят кои играчи според тях имат потенциал да стигнат до финала

<p>Какво да ядем и видим в страната на шарените къщи и скандинавската кухня?&nbsp;</p>

БезГранично: Дания - къде да отидем и какво да ядем

БезГранично Преди 3 часа

Ръководство за българския турист в Дания

Заради здравословни проблеми: Болсонаро поиска да бъде пуснат от домашния арест

Заради здравословни проблеми: Болсонаро поиска да бъде пуснат от домашния арест

Свят Преди 3 часа

Той заяви, че се нуждае от медицинска интервенция, която ще бъде извършена в частна клиника в бразилската столица

Всичко от днес

От мрежата

Уикенд в ритъма на четириногите ни другари в The Mall

dogsandcats.bg

Какво да направите, ако ви ухапе куче

dogsandcats.bg
1

Как да направим огнище за варене на зимнина

sinoptik.bg
1

До 35 градуса в средата на седмицата

sinoptik.bg

35 години по-късно: Вижте снимки от сватбата на Орлин Горанов и Валя

Edna.bg

Антоанет Пепе се омъжи: Вижте първия сватбен танц на младоженците (ВИДЕО)

Edna.bg

Посрещаме шампиона от US Open на родна земя

Gong.bg

Холивудски звезди разкриха връзката си от първия ред на US Open

Gong.bg

След инцидента с АТВ в „Слънчев бряг”: Повдигат по-тежко обвинение на задържания

Nova.bg

Незаконни фалшиви лекарства за диабет и за отслабване в онлайн мрежата

Nova.bg