Започнаха мирните преговори между САЩ и Иран в Исламабад

М ирните преговори между Съединените щати и Иран започнаха в Исламабад, съобщиха Ройтерс и ДПА, позовавайки се на пакистански правителствени представители.
Информацията бе потвърдена и от обществените телевизии на Иран и Пакистан.
В разговорите участват пакистански посредници, като не е ясно дали делегациите от Вашинтон и Техеран се срещат директно или комуникират чрез посредниците.
Преди началото на преговорите делегациите на САЩ и Иран проведоха срещи с пакистанския премиер Шехбаз Шариф и други високопоставени официални лица.