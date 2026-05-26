Тръмп свиква извънредно заседание на кабинета си заради Иран

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп ще проведе заседание на кабинета в президентската резиденция Кемп Дейвид на фона на навлизащите в решаваща фаза преговори с Иран. Това съобщи представител на Белия дом пред АФП.

Изборът на усамотената резиденция в планините на щата Мериленд - място, което Тръмп посещава рядко за разлика от предишни президенти, подчертава чувствителния характер на обсъжданията.

Според „Ню Йорк Поуст“ основната тема на срещата ще бъде Иран, като се очаква да присъстват всички членове на кабинета. Сред темите ще бъде и състоянието на американската икономика.

В събота Тръмп заяви, че споразумение с Техеран за прекратяване на войната в Близкия изток е близо, но подчерта, че преговорите остават напрегнати. Американският президент предупреди също, че ударите срещу Иран могат да бъдат подновени.

Днес САЩ нанесоха такива срещу цели по иранското крайбрежие за „самозащита“, а Техеран ги обвини във възобновяване на бойните действия.

Кемп Дейвид е място на редица ключови дипломатически инициативи в историята на САЩ, включително мирните споразумения между Израел и Египет през 1978 г. при президента Джими Картър и неуспешната израелско-палестинска среща през 2000 г. по времето на Бил Клинтън.

Тръмп обаче рядко използва резиденцията.

Това ще бъде едва второто му посещение в Кемп Дейвид по време на втория му президентски мандат. Първото беше само дни преди американските удари срещу иранската ядрена програма през юни 2025 г.

По време на първия си мандат Тръмп съобщи, че е отменил планирана среща с лидери на талибаните в Кемп Дейвид след нападение срещу американски военни.