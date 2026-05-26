Свят

Фон дер Лайен: Русия се опитва да дестабилизира Европа

Президентът на Европейската комисия обеща засилени усилия за справяне със заплахата

26 май 2026, 18:52
П резидентът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обвини Русия, че „се опитва да дестабилизира“ европейските демокрации чрез поредицата от сигнали за дронове в балтийските държави.

По време на пресконференция с лидерите на Литва, Латвия и Естония Фон дер Лайен призна, че зачестилите въздушни тревоги са „разкрили уязвимости“ в европейската отбрана, предаде АФП.

Посещението ѝ идва седмица след като жителите на литовската столица Вилнюс за първи път от началото на войната в Украйна бяха призовани да се укрият в бомбоубежища заради сигнал за дрон.

„Хората в балтийските държави преживяват неща, които мнозина смятаха, че принадлежат на друга епоха. Сирени за въздушна тревога, семейства, укриващи се, затворени училища, прекъснат транспорт. Това е реалността по източната граница на Европа през 2026 г“, каза председателят на ЕК.

„Това не са изолирани инциденти. Това е умишлена стратегия на Русия, която се опитва да дестабилизира нашите демократични общества. Но както на бойните полета в Украйна, така и тук Русия се проваля“, добави тя.

През последните месеци сигналите за дронове в балтийските държави зачестиха, след като Украйна засили ударите срещу руски цели в района на Санкт Петербург, близо до Естония и Финландия.

Бившите съветски републики обвиняват Русия, че умишлено отклонява украински дронове, насочени към индустриални обекти и енергийна инфраструктура.

Макар инцидентите да не са причинили жертви или материални щети, те показват неспособността на балтийската противовъздушна отбрана да прихваща всеки дрон.

Фон дер Лайен предупреди, че тази тактика на Москва може да се разпространи и към Западна Европа.

„Това, което преживявате днес, останалата част от Европа може да изпита утре“, каза тя и обеща засилени усилия за справяне със заплахата, „започвайки с по-единни системи за предупреждение и по-добра координация между държавите“.

