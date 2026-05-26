Авария в завод за целулоза в щата Вашингтон, има ранени

Предполага се, че става въпрос за експлозия на резервоар с опасна течност

26 май 2026, 23:02
Източник: AP/БТА

Н яколко души са получили химически изгаряния и увреждания от вдишване на опасни вещества при авария в завод за производство на целулоза и хартия в югозападната част на американския щат Вашингтон, предаде "Асошиейтед прес", като се позова на местните власти.

Сигналът за инцидента е подаден днес в 7:19 ч. местно време (17:19 ч. българско). Засега се предполага, че става въпрос за експлозия на резервоар с опасна течност.

Към момента не е известен точният брой на пострадалите, заяви Майк Горсъч от противопожарната служба в град Лонгвю, щата Вашингтон. Горсъч добави, че екипите за спешна помощ са оказали първа помощ на ранените и са ги транспортирали до болници в близките градове Лонгвю и Ванкувър.

Заводът произвежда суровини за салфетки, хартия за печат, чаши, чинии, картонени кутии и други стоки. В него работят около 1000 души.

Около 40 пожарникари и медици са се отзовали на мястото на инцидента. Изпратен е също и екип от експерти за работа с опасни материали, добави Горсъч. 

Все още няма изявления от страна на ръководството на завода. 

Източник: БТА, Николай Велев    
Обвиниха мъж за убийството на момичето в Благоевград

Тръмп с искане към арабите: За първи път от 5000 години

Горещата вълна във Франция взе жертви

Датската кралица Маргрете Втора е приета в болница

Няма да има намаляване на делегираните бюджети за култура

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Фон дер Лайен: Русия се опитва да дестабилизира Европа

Москва иска Чехия да освободи свещеник, хванат с дрога

Турция не признава българските лични карти без срок

Президентът Илияна Йотова се срещна с Iron Maiden

Историята на 169-годишната църква в с. Голема Раковица, чийто купол падна

Конституционният съд образува дело за автомобилните застраховки

Най-богатата котка в света: Истината за милионите на Карл Лагерфелд и Шупет

Лили Иванова одобри актрисата, която ще я изиграе

Историята зад шедьовъра „Карузо": Как повредена лодка роди вечната песен за любовта и смъртта

Цистерна с киселина се обърна край Пловдив

Издирват две деца, брат и сестра, от Варна

Опасна двойна игра в премиерния сериал „В името на сина ми" по DIEMA FAMILY

Нетаняху влезе в болница

Мечето Падингтън се завръща: Четвъртият филм привлече холивудски звезди зад камерата

