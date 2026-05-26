Авария в завод за целулоза в щата Вашингтон, има ранени

Н яколко души са получили химически изгаряния и увреждания от вдишване на опасни вещества при авария в завод за производство на целулоза и хартия в югозападната част на американския щат Вашингтон, предаде "Асошиейтед прес", като се позова на местните власти.

Сигналът за инцидента е подаден днес в 7:19 ч. местно време (17:19 ч. българско). Засега се предполага, че става въпрос за експлозия на резервоар с опасна течност.

Към момента не е известен точният брой на пострадалите, заяви Майк Горсъч от противопожарната служба в град Лонгвю, щата Вашингтон. Горсъч добави, че екипите за спешна помощ са оказали първа помощ на ранените и са ги транспортирали до болници в близките градове Лонгвю и Ванкувър.

Заводът произвежда суровини за салфетки, хартия за печат, чаши, чинии, картонени кутии и други стоки. В него работят около 1000 души.

Около 40 пожарникари и медици са се отзовали на мястото на инцидента. Изпратен е също и екип от експерти за работа с опасни материали, добави Горсъч.

Все още няма изявления от страна на ръководството на завода.