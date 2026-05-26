Шойгу предупреди Беларус за атака от НАТО

Западните страни, според него, "не крият агресивните си планове по отношение на Русия и Беларус"

26 май 2026, 23:17
Източник: EPA/БГНЕС

С траните от НАТО отработват по време на провежданите учения сценарии за нанасяне на удари срещу Съюзната държава на Русия Беларус, обяви секретарят на Съвета за сигурност на Руската федерация Сергей Шойгу, цитиран от ТАСС.

"В хода на многобройните военни учения, а според нашата информация днес едновременно се провеждат практически седем, въоръжените сили на НАТО отработват сценарии за нанасяне на удари срещу Съюзната държава", заяви Шойгу на среща с държавния секретар на Съвета за сигурност на Беларус Александър Волфович, предаде "Фокус".

Западните страни, според него, "не крият агресивните си планове по отношение на Русия и Беларус. Освен това в много европейски държави нацистката идеология бързо се възражда, а историята на Втората световна война активно се пренаписва".

Беларус остава най-близкият съюзник, с когото Русия са свързани не просто с добросъседски, а с истински братски отношения, обща история, културно и духовно родство, отбелязва секретарят на Съвета за сигурност на Руската федерация.

"Ние споделяме еднакви възгледи за традиционните общочовешки ценности, принципите на справедливостта и сигурността", добави той.

Източник: Фокус    
НАТО Русия Беларус Сергей Шойгу
Свят Преди 1 час

Предполага се, че става въпрос за експлозия на резервоар с опасна течност

България Преди 2 часа

Свят Преди 4 часа

Срещата ще се проведе в усамотена резиденция в планините на щата Мериленд

Свят Преди 5 часа

Володин: Това може да ни накара да използваме оръжие, което да не остави следа от никого

Свят Преди 5 часа

Новият рекорд надмина предишния, поставен само ден по-рано

Свят Преди 5 часа

Президентът на Европейската комисия обеща засилени усилия за справяне със заплахата

Свят Преди 5 часа

Чешката полиция е открила контейнери с бяло вещество в автомобила на руския митрополит Иларион

България Преди 6 часа

Ако безсрочният документ е по-стар от 10 години, турските гранични власти няма да го признаят

Любопитно Преди 6 часа

Йотова: Впечатлена съм, че тези метъл легенди и титани на сцената са изключително земни хора

България Преди 6 часа

Построен през далечната 1857 година с дебели, красиво изписани стени и с общите усилия на местните жители, този храм е видял всичко: възход, пепелища, войни и чуждо преклонение

България Преди 7 часа

Оспорва се служебното прекратяване на регистрацията на пътни превозни средства без застраховка

Любопитно Преди 7 часа

Седем години след смъртта на Карл Лагерфелд завещанието му остава мистерия, обгърната в данъчни битки и семейни тайни. Какво се случи с милионите на дизайнера и как живее днес Шупет – най-известната котка в света на висшата мода?

Любопитно Преди 8 часа

Актрисата Виолина Доцева ще изиграе ролята на естрадната прима

Любопитно Преди 8 часа

Как една случайна авария в морето вдъхнови Лучо Дала да напише в същата стая, където великият тенор Енрико Карузо прекарва последните си дни, най-вълнуващата италианска изповед, превърнала се в мост между земната болка и безсмъртието

България Преди 8 часа

Районът е обезопасен

България Преди 9 часа

Децата са обявени за общодържавно издирване

