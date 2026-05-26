Шойгу предупреди Беларус за атака от НАТО

С траните от НАТО отработват по време на провежданите учения сценарии за нанасяне на удари срещу Съюзната държава на Русия Беларус, обяви секретарят на Съвета за сигурност на Руската федерация Сергей Шойгу, цитиран от ТАСС.

"В хода на многобройните военни учения, а според нашата информация днес едновременно се провеждат практически седем, въоръжените сили на НАТО отработват сценарии за нанасяне на удари срещу Съюзната държава", заяви Шойгу на среща с държавния секретар на Съвета за сигурност на Беларус Александър Волфович, предаде "Фокус".

Западните страни, според него, "не крият агресивните си планове по отношение на Русия и Беларус. Освен това в много европейски държави нацистката идеология бързо се възражда, а историята на Втората световна война активно се пренаписва".

Беларус остава най-близкият съюзник, с когото Русия са свързани не просто с добросъседски, а с истински братски отношения, обща история, културно и духовно родство, отбелязва секретарят на Съвета за сигурност на Руската федерация.

"Ние споделяме еднакви възгледи за традиционните общочовешки ценности, принципите на справедливостта и сигурността", добави той.