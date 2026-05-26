Турция не признава българските лични карти без срок

Т урция на практика не признава българските безсрочни лични карти и това създава затруднения за български граждани, които по някаква причина - туристическо пътуване, пазар, посещение на приятели, искат да влязат в страната. От това се оплакаха потърпевши. Още по-големият проблем е, че никой не предупреждава българските граждани, че пътуването до Турция с безсрочна лична карта принципно е позволено, но само ако е издадена преди по-малко от 10 години от датата на влизане в страната, съобщава "Сега".

Ако безсрочният документ е по-стар от 10 години, турските гранични власти няма да го признаят и задължително трябва да се пътува с валиден задграничен паспорт. Предупреждение за изискването не може да бъде открито дори и в сайта на българското външно министерство, включително и в секцията "Пътувате за ... Турция".

За да се избегнат евентуални проблеми и връщане от границата, туроператори препоръчват използването на валиден международен паспорт, ако личната карта е от старите безсрочни образци или изтича скоро. Това обаче се разбира или в последния момент, или на самата граница, което създава сериозни неудобства.

Безсрочни лични карти бяха издавани години наред на всички български граждани над 58 г. Това означава, че от турските правила най-много засегнати са всички над 68 г.

Според данните на НСИ българите над 58 г. са близо 2 млн. Те са изправени и пред нови, български предизвикателства. Защото след законови промени и заради еврорегламента на практика у нас вече не се издават безсрочни лични карти и това лесно може да бъде видяно в Тарифата за таксите, събирани за личните документи. Но милиони вече имат издадени такива през годините и много от тях не знаят, че има крайна дата, до която ще важи валидността на безсрочните им карти.

Така личните карти, които са издадени до 16 юни 2024 г., включително, може да бъдат ползвани от гражданите до изтичане на срока на валидност, но не по- късно от 2 август 2031 г. От тази дата личните карти от стария образец, в т.ч. и безсрочните на лица над 58-годишна възраст спират да са валидни.

Заради европейските регламенти и на лицата, навършили 58-годишна възраст, вече се издават само лична карта със срок на валидност 10 г. Тарифата за таксите за лични документи предвижда, че може да има лична карта със само 10 години валидност за лицата от 18 до 70 г.

Има изключение за хората над 70-годишна възраст. На тях ще може да им бъде издадена лична карта по избор - или със срок на валидност 10 г., или със срок на валидност 30 г. За издаване на лична карта на лица, навършили 70 г., се запазва преференцията за безплатно издаване и при трите вида обикновена, бърза и експресна услуга.