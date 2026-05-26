Няма да има намаляване на делегираните бюджети за култура

Н амаляването на разходите за заплати и възнаграждения с 10%, съгласно указания на Министерство на финансите за проектобюджет 2026 г., не се отнася до дейностите, които се финансират чрез делегирани бюджети в областта на културата - театри, опери, филхармонии, галерии, библиотеки, читалища, училища по изкуства и др.

Това съобщиха от Министерството на културата.

Планираното оптимизиране се отнася до намаляване на трайно незаети щатни бройки, които са извън посочените организации, чието финансиране се урежда чрез делегирани бюджети, добавиха от ведомството.