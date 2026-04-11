Свят

САЩ и Иран в Исламабад: Започват съдбоносните преговори за мир

Всички очи са вперени в Исламабад! Вицепрезидентът Джей Ди Ванс и иранската делегация вече пристигнаха в пакистанската столица. Започва един от най-важните дипломатически уикенди на десетилетието. Ще бъде ли сложен край на войната?

11 април 2026, 11:41
Източник: iStock/GettyImages

В ицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс кацна в Исламабад, Пакистан, за съдбоносните преговори с Иран този уикенд, показват кадри от придружаващия медиен пул.

Ванс беше посрещнат от Асим Мунир, ръководител на пакистанската армия, Мохамад Исхак Дар, външен министър на страната, и Натали Бейкър, временно управляващ посолството на САЩ в Исламабад.

Американската делегация се ръководи от Ванс, специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на президента Доналд Тръмп. Тримата пристигнаха в Исламабад в събота.

Ирански официални лица, водени от председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф, пристигнаха в Пакистан по-рано в събота за преговорите.

Асим Мунир, ръководителят на мощната пакистанска армия и „любимият фелдмаршал“ на президента на САЩ Доналд Тръмп, беше сред първите, които се ръкуваха с Ванс, когато той слезе от самолета.

Мунир изигра видна роля в задълбочаването на връзките между Пакистан и САЩ по време на втория мандат на Тръмп и дори се присъедини към него на безпрецедентен личен обяд в Белия дом през юни миналата година.

Мунир използва личното си влияние пред Тръмп и дългогодишните си отношения с Иран, за да помогне за посредничеството на примирието тази седмица и се очаква да изиграе ключова роля в преговорите, насочени към прекратяване на войната.

Решителните стъпки към мира: Как Пакистан посрещна САЩ и Иран
8 снимки
На пистата Мунир посрещна вицепрезидента с черен костюм и зелена вратовръзка, показват кадри от медиите – облекло, различно от това отпреди няколко часа, когато той посрещна иранската делегация във военна униформа, според видео на пакистанското външно министерство.

Иранската делегация в Исламабад е съставена от 71 души, включително преговарящи, експерти, представители на медиите и охраната, съобщи държавната медия Тасним в събота.

Мохамад Багер Галибаф, председателят на иранския парламент, ръководи делегацията, в която е включен и външният министър Абас Арагчи, съобщи Тасним.

„Предвид сложността и високата чувствителност на преговорите между Иран и Съединените щати, иранската делегация включва не само основните преговарящи, но и технически и експертни комитети за необходимите консултации“, се казва в доклада.

По темата

Източник: CNN    
Последвайте ни
ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

