САЩ и Иран в Исламабад: Започват съдбоносните преговори за мир

В ицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс кацна в Исламабад, Пакистан, за съдбоносните преговори с Иран този уикенд, показват кадри от придружаващия медиен пул.

Ванс беше посрещнат от Асим Мунир, ръководител на пакистанската армия, Мохамад Исхак Дар, външен министър на страната, и Натали Бейкър, временно управляващ посолството на САЩ в Исламабад.

Американската делегация се ръководи от Ванс, специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на президента Доналд Тръмп. Тримата пристигнаха в Исламабад в събота.

Ирански официални лица, водени от председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф, пристигнаха в Пакистан по-рано в събота за преговорите.

Асим Мунир, ръководителят на мощната пакистанска армия и „любимият фелдмаршал“ на президента на САЩ Доналд Тръмп, беше сред първите, които се ръкуваха с Ванс, когато той слезе от самолета.

Мунир изигра видна роля в задълбочаването на връзките между Пакистан и САЩ по време на втория мандат на Тръмп и дори се присъедини към него на безпрецедентен личен обяд в Белия дом през юни миналата година.

Мунир използва личното си влияние пред Тръмп и дългогодишните си отношения с Иран, за да помогне за посредничеството на примирието тази седмица и се очаква да изиграе ключова роля в преговорите, насочени към прекратяване на войната.

На пистата Мунир посрещна вицепрезидента с черен костюм и зелена вратовръзка, показват кадри от медиите – облекло, различно от това отпреди няколко часа, когато той посрещна иранската делегация във военна униформа, според видео на пакистанското външно министерство.

Иранската делегация в Исламабад е съставена от 71 души, включително преговарящи, експерти, представители на медиите и охраната, съобщи държавната медия Тасним в събота.

Мохамад Багер Галибаф, председателят на иранския парламент, ръководи делегацията, в която е включен и външният министър Абас Арагчи, съобщи Тасним.

„Предвид сложността и високата чувствителност на преговорите между Иран и Съединените щати, иранската делегация включва не само основните преговарящи, но и технически и експертни комитети за необходимите консултации“, се казва в доклада.