Свят

Русия заплаши Украйна с ядрен удар

Володин: Това може да ни накара да използваме оръжие, което да не остави следа от никого

26 май 2026, 19:07
Русия заплаши Украйна с ядрен удар
Източник: AP/БТА

П редседателят на руския парламент - Държавната дума, Вячеслав Володин предупреди, че ако украинските удари в Русия продължат, срещу Украйна ще бъдат използвани ядрени оръжия, предаде ДПА. 

"Това може да ни накара да използваме оръжие, което да не остави следа от никого", заяви Володин, цитиран от пресцентъра на руския парламент. Той призова да не се допуска ситуацията да ескалира до такава степен. 

Русия предупреди чужденците да напуснат Киев

Това става след поредица от украински атаки с дронове в Русия, включително срещу столицата Москва, които нанесоха щети и на цивилни сгради. Кремъл обвини Украйна и за удар по общежитие на Старобелския професионален колеж в окупираната от Русия Луганска област, при който по данни на окупационните власти са загинали 21 цивилни. 

Генералният щаб на украинската армия обяви, че ударът е бил насочен към команден център за дронове. Възможно е и двете твърдения да са верни, тъй като руските системи за противодействие и заглушаване на украинските дронове могат да доведат до отклоняването им. Така въоръжени дронове бяха засечени дори над Балтийските страни.

Трагедията в украинския град Олешки: От март цари глад

Президентът на Русия Владимир Путин разпореди ответни мерки и в неделя руските сили предприеха масирана атака, при която срещу Украйна беше изстреляна и балистична ракета със среден обсег "Орешник". Ударите по Киев бяха особено тежки. 

Руското външно министерство вчера призова чужденците да напуснат украинската столица заради предстояща серия от атаки в отговор на удара в Старобелск.

Освен това руският външен министър Сергей Лавров каза, че е информирал държавния секретар на САЩ Марко Рубио за предстоящите атаки срещу Киев. 

Жертви и ранени след руски удар с "Орешник" по Киевска област

Близо 50 държави осъдиха във вторник в съвместно изявление в ООН това, което определиха като руски заплахи срещу дипломатически мисии в Украйна, предаде АФП.

"Осъждаме също така последните заплахи на Русия срещу дипломатическите институции и посолствата в Киев. Това е нещо, което не можем да приемем", заяви украинският представител в ООН Андрей Мелник, който представи съвместната декларация.

Германското Министерство на външните работи извика руския посланик, предаде "Ройтерс".

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви днес, че е "дълбоко загрижен" заради заплахите на Русия.

"Сега е по-важно от всякога да се избегне ескалация на конфликт, който вече нанесе опустошителни щети на цивилните и рискува да направи търсенето на мир още по-далечно", каза Гутериш пред Съвета за сигурност на ООН.

По-рано днес говорител на Европейската комисия съобщи, че ЕС е извикал руския шарже д'афер в Брюксел, за да му каже, че поведението на Москва е напълно неприемливо. 

Украйна отговори на обвиненията за удар по общежитие в Луганска област

Норвежкото правителство също обяви, че е привикало руския посланик в Осло.

Външният министър на Украйна Андрий Сибига определи руските заплахи като шантаж и прикани чуждите дипломати да не напускат Киев.

Източник: БТА, Николай Велев, БГНЕС    
Русия Украйна война
Последвайте ни
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Русия заплаши Украйна с ядрен удар

Русия заплаши Украйна с ядрен удар

Тръмп свиква извънредно заседание на кабинета си заради Иран

Тръмп свиква извънредно заседание на кабинета си заради Иран

Президентът Илияна Йотова се срещна с Iron Maiden

Президентът Илияна Йотова се срещна с Iron Maiden

Неплатени данъци: Последствия, давност и как да се защитите

Неплатени данъци: Последствия, давност и как да се защитите

pariteni.bg
7 съвета за отглеждане на здрава котка

7 съвета за отглеждане на здрава котка

dogsandcats.bg
Обвиниха мъж за убийството на момичето в Благоевград
Ексклузивно

Обвиниха мъж за убийството на момичето в Благоевград

Преди 1 ден
<p>Тръмп с искане към арабите: За първи път от 5000 години</p>
Ексклузивно

Тръмп с искане към арабите: За първи път от 5000 години

Преди 23 часа
Горещата вълна във Франция взе жертви
Ексклузивно

Горещата вълна във Франция взе жертви

Преди 23 часа
Датската кралица Маргрете Втора е приета в болница
Ексклузивно

Датската кралица Маргрете Втора е приета в болница

Преди 22 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Рекордно топло в Англия, четири деца се удавиха

Рекордно топло в Англия, четири деца се удавиха

Свят Преди 1 час

Новият рекорд надмина предишния, поставен само ден по-рано

Фон дер Лайен: Русия се опитва да дестабилизира Европа

Фон дер Лайен: Русия се опитва да дестабилизира Европа

Свят Преди 1 час

Президентът на Европейската комисия обеща засилени усилия за справяне със заплахата

Историята на 169-годишната църква в с. Голема Раковица, чийто купол падна

Историята на 169-годишната църква в с. Голема Раковица, чийто купол падна

България Преди 2 часа

Построен през далечната 1857 година с дебели, красиво изписани стени и с общите усилия на местните жители, този храм е видял всичко: възход, пепелища, войни и чуждо преклонение

<p>КС образува дело за автомобилните застраховки</p>

Конституционният съд образува дело за автомобилните застраховки

България Преди 3 часа

Оспорва се служебното прекратяване на регистрацията на пътни превозни средства без застраховка

Най-богатата котка в света: Истината за милионите на Карл Лагерфелд и Шупет

Най-богатата котка в света: Истината за милионите на Карл Лагерфелд и Шупет

Любопитно Преди 3 часа

Седем години след смъртта на Карл Лагерфелд завещанието му остава мистерия, обгърната в данъчни битки и семейни тайни. Какво се случи с милионите на дизайнера и как живее днес Шупет – най-известната котка в света на висшата мода?

Лили Иванова одобри актрисата, която ще я изиграе

Лили Иванова одобри актрисата, която ще я изиграе

Любопитно Преди 4 часа

Актрисата Виолина Доцева ще изиграе ролята на естрадната прима

Енрико Карузо

Историята зад шедьовъра „Карузо“: Как повредена лодка роди вечната песен за любовта и смъртта

Любопитно Преди 4 часа

Как една случайна авария в морето вдъхнови Лучо Дала да напише в същата стая, където великият тенор Енрико Карузо прекарва последните си дни, най-вълнуващата италианска изповед, превърнала се в мост между земната болка и безсмъртието

Цистерна с киселина се обърна край Пловдив

Цистерна с киселина се обърна край Пловдив

България Преди 4 часа

Районът е обезопасен

Издирват две деца, брат и сестра, от Варна

Издирват две деца, брат и сестра, от Варна

България Преди 5 часа

Децата са обявени за общодържавно издирване

Опасна двойна игра в премиерния сериал „В името на сина ми“ по DIEMA FAMILY

Опасна двойна игра в премиерния сериал „В името на сина ми“ по DIEMA FAMILY

Любопитно Преди 5 часа

Не пропускайте драматичната турска поредица от 8 юни всеки делничен ден в 20:00 ч.

Нетаняху влезе в болница

Нетаняху влезе в болница

Свят Преди 5 часа

Нетаняху е обявен за здрав, след като е крил проблема си по време на войната в Иран

.

Мечето Падингтън се завръща: Четвъртият филм привлече холивудски звезди зад камерата

Любопитно Преди 5 часа

Четвъртият филм за любимото мече привлече сценаристите на „Вице“ Армандо Янучи и Саймън Блекуел. Хитовият франчайз за над 800 млн. долара е в преговори и за завръщането на режисьора Дугал Уилсън. Новата история обещава да бъде истински хит

Евакуираха луксозен мол след атака с мистериозно вещество, над 20 души са в болница в Токио

Евакуираха луксозен мол след атака с мистериозно вещество, над 20 души са в болница в Токио

Свят Преди 5 часа

Спешни екипи със защитни костюми извели хората от търговския център, след като десетки клиенти внезапно се задушили и се почувствали зле

Новак Джокович и дъщеря му взривиха мрежата с танц на „Бангаранга“

Новак Джокович и дъщеря му взривиха мрежата с танц на „Бангаранга“

Любопитно Преди 5 часа

Тенис легендата Новак Джокович отново показа любовта си към българската музика. Преди старта на „Ролан Гарос“ Джокера и малката му дъщеря Тара се включиха в световната мания около песента „Бангаранга“ на DARA с атрактивно видео в TikTok

Кола се запали в движение и подпали паркиран автомобил в Пловдив

Кола се запали в движение и подпали паркиран автомобил в Пловдив

България Преди 5 часа

Частични щети са нанесени още два автомобила

„Най-добър младежки стартъп в България 2026” навлиза във финалната си фаза - предстоят три финала и церемония по награждаване

„Най-добър младежки стартъп в България 2026” навлиза във финалната си фаза - предстоят три финала и церемония по награждаване

Любопитно Преди 5 часа

Над 330 екипа от цялата страна и чужбина преминаха обучителната програма на състезанието, а 30 от тях ще се изправят пред жури от инвеститори и предприемачи в последната седмица на май

Всичко от днес

От мрежата

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg

13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

dogsandcats.bg
1

До 30 градуса в края на май

sinoptik.bg
1

Младежи освежиха екопътека край Айтос

sinoptik.bg

Bad Bunny започна европейската част от турнето си

Edna.bg

Дженифър Лопес показа как изглежда щастието далеч от прожекторите

Edna.bg

Трима си поделиха голмайсторския приз за сезона в efbet Лига

Gong.bg

Испанското правителство подкрепи „Камп Ноу“ за финал в Шампионска лига

Gong.bg

Турция не признава българските безсрочни лични карти?

Nova.bg

МК: Няма да има намаляване на делегираните бюджети за култура

Nova.bg