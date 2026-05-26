Русия заплаши Украйна с ядрен удар

П редседателят на руския парламент - Държавната дума, Вячеслав Володин предупреди, че ако украинските удари в Русия продължат, срещу Украйна ще бъдат използвани ядрени оръжия, предаде ДПА.

"Това може да ни накара да използваме оръжие, което да не остави следа от никого", заяви Володин, цитиран от пресцентъра на руския парламент. Той призова да не се допуска ситуацията да ескалира до такава степен.

Това става след поредица от украински атаки с дронове в Русия, включително срещу столицата Москва, които нанесоха щети и на цивилни сгради. Кремъл обвини Украйна и за удар по общежитие на Старобелския професионален колеж в окупираната от Русия Луганска област, при който по данни на окупационните власти са загинали 21 цивилни.

Генералният щаб на украинската армия обяви, че ударът е бил насочен към команден център за дронове. Възможно е и двете твърдения да са верни, тъй като руските системи за противодействие и заглушаване на украинските дронове могат да доведат до отклоняването им. Така въоръжени дронове бяха засечени дори над Балтийските страни.

Президентът на Русия Владимир Путин разпореди ответни мерки и в неделя руските сили предприеха масирана атака, при която срещу Украйна беше изстреляна и балистична ракета със среден обсег "Орешник". Ударите по Киев бяха особено тежки.

Руското външно министерство вчера призова чужденците да напуснат украинската столица заради предстояща серия от атаки в отговор на удара в Старобелск.

Освен това руският външен министър Сергей Лавров каза, че е информирал държавния секретар на САЩ Марко Рубио за предстоящите атаки срещу Киев.

Близо 50 държави осъдиха във вторник в съвместно изявление в ООН това, което определиха като руски заплахи срещу дипломатически мисии в Украйна, предаде АФП.

"Осъждаме също така последните заплахи на Русия срещу дипломатическите институции и посолствата в Киев. Това е нещо, което не можем да приемем", заяви украинският представител в ООН Андрей Мелник, който представи съвместната декларация.

Германското Министерство на външните работи извика руския посланик, предаде "Ройтерс".

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви днес, че е "дълбоко загрижен" заради заплахите на Русия.

"Сега е по-важно от всякога да се избегне ескалация на конфликт, който вече нанесе опустошителни щети на цивилните и рискува да направи търсенето на мир още по-далечно", каза Гутериш пред Съвета за сигурност на ООН.

По-рано днес говорител на Европейската комисия съобщи, че ЕС е извикал руския шарже д'афер в Брюксел, за да му каже, че поведението на Москва е напълно неприемливо.

Норвежкото правителство също обяви, че е привикало руския посланик в Осло.

Външният министър на Украйна Андрий Сибига определи руските заплахи като шантаж и прикани чуждите дипломати да не напускат Киев.