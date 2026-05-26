Президентът Илияна Йотова се срещна с Iron Maiden

П резидентът Илияна Йотова се срещна с музикантите от Iron Maiden и изрази впечатлението си, че са изключително земни хора.

"За мен беше удоволствие да приветствам в България музикантите от Iron Maiden. Впечатлена съм, че тези метъл легенди и титани на сцената са изключително земни хора. Пожелавам им успех на концерта в София тази вечер и още дълги години на сцената", написа държавният глава във Фейсбук, където публикува и видео от срещата.

Iron Maiden празнува половин век тази вечер с концерт на Националния стадион „Васил Левски", част от двугодишното турне на британската група Run For Your Lives за юбилея. Турнето Run For Your Lives на 23 май мина през Атина, Гърция. На 28 май Iron Maiden ще свирят в Букурещ, Румъния, 30 май – Братислава, Словакия, 2 юни – Хановер, Германия, 10 юни – Амстердам, Нидерландия, 17 юни – Милано, Италия, 22 юни – Париж, Франция, 28 юни – Лион-Десин, Франция, 7 юли – Лисабон, Португалия, и 11 юли – Великобритания (специално хедлайн шоу).