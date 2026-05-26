Иран пусна интернета

И ранските власти са възстановили частично интернет връзката в страната след почти тримесечно прекъсване на фона на войната с Израел и САЩ.
Това съобщи организацията за наблюдение на интернет трафика NetBlocks.
„Данните в реално време показват частично възстановяване на интернет свързаността в Иран на 88-ия ден“ от прекъсването, обяви организацията в X, цитирана от АФП.
От NetBlocks уточниха, че все още „не е ясно“ дали това означава окончателен край на „най-продължителното национално прекъсване на интернет в съвременната история“.
🫶 Welcome back #Iran! Metrics show a further rise in connectivity as mobile networks and other segments are reconnected to the global internet:— NetBlocks (@netblocks) May 26, 2026
• Filternet remains in place but can be worked around
• WhatsApp now restricted, requiring circumvention
• Some users still offline pic.twitter.com/8vtc9hT1pR